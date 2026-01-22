Spotify agregará listas de reproducción con ayuda de IA

enero 22, 2026

La aplicación líder de música digital, Spotify, anunció que agregará “listas de reproducción sugeridas”, una nueva función que utilizará inteligencia artificial para que cada usuario pueda tener contenidos con base en sus gustos musicales registrados.

No obstante, esta nueva modificación será únicamente para Estados Unidos y Canadá, pero con un antecedente positivo tras ser probada con éxito en Nueva Zelanda. En los últimos meses se han añadido varias actualizaciones buscando que la experiencia de cada suscriptor pueda ser mejor y atraiga a más personas.

Las “listas de reproducción sugeridas” surgen gracias a la ayuda de un sistema de inteligencia artificial que recopila datos acerca de los gustos por género, tiempo escuchado, canciones favoritas y el tipo de música para cada hora del día.

Así, forma parte de una personalización que permita únicamente a los usuarios premium tener una variante para esuchar la música de su preferencia.

Además, también contará con una opción de selección en la que generará un listado de preguntas para conocer más acerca de la persona, y de igual forma, crear diferentes tipos de playlists para cada actividad, día o semana.

Sin embargo, también anunciaron que se incrementará el costo de la mensualidad premium en febrero, subiendo a 12.99 dólares (uno más) para Estados Unidos, Estonia y Letonia.