“Rosas”, de La Oreja de Van Gogh, supera los mil millones de escuchas en Spotify

febrero 5, 2026

‘Rosas’, de La Oreja de Van Gogh, se ha convertido en la primera canción de un grupo español que supera los mil millones de reproducciones en Spotify, informó Sony Music; lo que habla de la vigencia de los donostiarras.

El mérito es mayor si se tiene en cuenta que el tema se lanzó en 2003 como parte del álbum ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’, con otra generación como público objetivo y mucho antes de que la escucha musical en plataformas de ‘streaming’ se convirtiera en un hábito.

⇒ Ya en su momento, el álbum alcanzó en España la categoría de diamante y seis discos de platino (más de 600 mil copias vendidas), con cifras igualmente altas en ventas en países como México o Estados Unidos.

‘Rosas’ fue, además, el tema que la hoy otra vez vocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, cantó en 2024 en su reaparición pública de la mano de Karol G, frente a asistentes muy jóvenes que la corearon en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El hito de los mil millones de reproducciones se produce, asimismo, en un momento importante para La Oreja de Van Gogh, por el polémico cambio de vocalistas tras la salida de Leire Martínez después de 17 años en sus filas y el retorno de quien fuera su primera cantante.

Con Amaia Montero de nuevo en sus filas, aunque sin el guitarrista Pablo Benegas y con su nuevo sencillo, ‘Todos estamos bailando la misma canción’, la banda española prepara una gira por grandes espacios, con inicio el 9 de mayo en el Bizkia Arena BEC! de Bilbao y final previsto el 30 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.