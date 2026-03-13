Solo dos AP siguen en proceso para constituirse como partido político: OPLE

marzo 13, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- De las once agrupaciones ciudadanas que iniciaron el proceso para constituirse como partidos políticos locales en Veracruz, solo dos continúan en el camino. Será hasta julio de este año cuando se determine si lograron obtener el registro, informó la presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales.

La funcionaria electoral informó que las organizaciones que siguen en el proceso son “Bienestar y Justicia Social” y “Asociación Veracruzana Antipopulismo A.C.”.

La primera esta ligada a Antonio Luna, líder de la asociación Cardenista, que esta en proceso de liquidación como partido político; y la segunda mantiene vínculos con el diputado local Héctor Yunes Landa.

La funcionaria electoral explicó que en febrero concluyó el plazo ampliado para que las agrupaciones presentaran formalmente sus solicitudes para constituirse como partidos políticos locales; sin embargo, solo la representación jurídica de “Bienestar y Justicia Social” presentó la petición dentro de ese periodo.

En el caso de “Asociación Veracruzana Antipopulismo A.C.”, señaló que por mandato de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le concedió una prórroga, por lo que tendrá hasta el 22 de marzo para realizar su asamblea constitutiva y tres días después, el 25 de marzo, presentar la solicitud formal para obtener el registro como partido político.

La consejera presidenta agregó que, una vez presentada la solicitud, se procederá a revisar la validez de los afiliados registrados, proceso que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), instancia encargada de verificar que los simpatizantes no estén afiliados a otros partidos políticos.

Indicó que el OPLE contará con los elementos necesarios para dictaminar la procedencia del registro, y precisó que la fecha límite interna del organismo para emitir una resolución será mayo de 2026.

Posteriormente, se prevé que en junio se publique el acuerdo correspondiente, y en julio se confirme oficialmente si alguna de las asociaciones logra constituirse como partido político local, lo que les permitiría participar en el proceso electoral de 2027, cuando se renovará el Congreso del Estado.

“La fecha límite que tenemos nosotros como organismo público local electoral para aprobar la creación de nuevos partidos será mayo, para que en junio se emita el acuerdo correspondiente y en julio podamos saber si existen nuevos partidos políticos locales”, concluyó.