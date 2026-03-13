Estos son los plazos legales que debe cumplir la AP Antipopulismo para ser partido político local

Estos son los plazos legales que debe cumplir la AP Antipopulismo para ser partido político local

marzo 13, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Este jueves 12 de marzo, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) acató la sentencia de la Sala Regional Xalapa que estableció que la asociación política Antipopulismo, ligada al diputado local con licencia Héctor Yunes, podrá reprogramar su asamblea estatal, uno de los últimos requisitos para solicitar su registro como partido político local.

La presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, explicó que una vez realizada la asamblea, la organización contará con tres días hábiles para presentar su solicitud formal de registro ante este organismo.

“Asimismo, deberá informar con al menos 24 horas de anticipación la fecha, hora y lugar en que se desarrollará la asamblea”, señaló Delgadillo Morales.

“Se otorgará un plazo de tres días hábiles posteriores a la celebración de la asamblea para que la asociación presente su solicitud formal de registro como partido político local”, añadió.

De acuerdo con la sentencia emitida en el expediente SXJDC-39/2026 y acumulados, la asamblea constitutiva de la asociación deberá celebrarse entre el 13 y el 22 de marzo de 2026, lo que sitúa la fecha límite para presentar la solicitud de registro el 25 de marzo de 2026.

La presidenta del OPLE aclaró que la solicitud será revisada y se verificará la validez de los afiliados, proceso que corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE).

Delgadillo Morales recordó que el OPLE tendrá los elementos necesarios para dictaminar la procedencia del registro y que la fecha límite interna para emitir la resolución final será mayo de 2026, con el objetivo de que en junio se publique el acuerdo y, en julio, se confirme oficialmente si la asociación logra constituirse como partido político local.

“La fecha límite que tenemos nosotros como organismo público local electoral para aprobar la creación de nuevos partidos será mayo, para que en junio se emita el acuerdo correspondiente y en julio podamos saber si existen nuevos partidos políticos locales”, concluyó.