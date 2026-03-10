Candidatas y candidatos a la alcaldía de Tamiahua debatirán el 20 de marzo; será virtual

Candidatas y candidatos a la alcaldía de Tamiahua debatirán el 20 de marzo; será virtual

marzo 10, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) aprobó la convocatoria que establece las reglas para la realización del debate virtual entre las candidaturas a la presidencia municipal de Tamiahua, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2026.

De acuerdo con lo aprobado en la sesión de este martes 10 de marzo, el debate se llevará a cabo el 20 de marzo a las 12:00 horas y se realizará en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom.

El ejercicio podrá desarrollarse únicamente si al menos dos candidaturas confirman su participación.

Las personas aspirantes registradas deberán presentar, dentro de los tres días posteriores a la notificación de la convocatoria, un escrito de aceptación, copia de su credencial para votar vigente y un documento en el que se comprometan a respetar las reglas, tiempos y temas establecidos para el ejercicio.

Cómo será el debate

El formato contempla una introducción por parte de la moderación, seguida de la presentación de las candidaturas, quienes contarán con un minuto para dirigirse a la audiencia.

Posteriormente se desarrollarán dos bloques de participación. En el primero, la moderación realizará preguntas para que las candidaturas expongan su trayectoria, contribución al municipio y su proyecto de gobierno.

En el segundo bloque se discutirán dos temas seleccionados mediante sorteo por el Comité Especial de Debates del Consejo Municipal, con el objetivo de que las candidaturas contrasten sus propuestas.

Cada participante contará con intervenciones iniciales, réplicas y contrarréplicas, y al final se abrirá un espacio para un mensaje de cierre.

Temas que podrían debatirse

Las temáticas se elegirán de una lista que incluye economía y empleo, seguridad y justicia, desarrollo social, servicios públicos, derechos humanos, combate a la corrupción, igualdad de género y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros.

El debate tendrá una duración aproximada de 49 minutos si participan dos candidaturas, aunque el tiempo podrá ampliarse conforme se sumen más participantes.

El OPLE estableció que durante el ejercicio deberá prevalecer el respeto entre las personas debatientes, evitando ofensas, calumnias o expresiones que constituyan violencia política de género.

El pasado 7 de marzo, el OPLE aprobó el registro de las candidaturas que participarán en la elección extraordinaria de Tamiahua:

PAN

Presidencia: Jazmín Cruz Valdez

Sindicatura: Norberto Díaz Santander

PRI

Presidencia: Martín Cristóbal Cruz

Sindicatura: Nayeli Ovando Alejandre

PT

Presidencia: Jorge Antonio Lara Cruz

Sindicatura: Alma Viridiana Reyes Cruz

MC

Presidencia: Crisóforo Ruiz Deloya

Sindicatura: María Elena Chávez Flores

Coalición Morena-PVEM

Presidencia: María del Pilar Guzmán Medellín

Sindicatura: Juan Carlos Alejandre Juárez