OPLE aprueba candidatas y candidatos a la alcaldía de Tamiahua

marzo 7, 2026

La presidenta hizo un llamado a evitar la violencia y respetar las reglas de la contienda

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, hizo un llamado a las candidaturas y partidos políticos a respetar las reglas de la contienda electoral y evitar expresiones que promuevan la violencia durante el proceso extraordinario en el municipio de Tamiahua.

Durante la sesión del Consejo General en la que se aprobó la lista de candidaturas a la alcaldía de Tamiahua, informó que el proyecto de acuerdo sometido a consideración contempla la postulación de 68 personas candidatas, registradas por los partidos PAN, PRI, PT, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, así como por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz.

Detalló que se verificó que las postulaciones cumplen con el marco normativo y el principio de paridad de género.

“El proyecto de acuerdo que hoy se somete a consideración presenta la postulación de 68 personas que han presentado los partidos políticos y la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, explicó.

Asimismo, destacó la participación de mujeres en la contienda, al señalar que 40 candidaturas corresponden a mujeres entre propietarias y suplentes, mientras que 28 son hombres.

La consejera presidenta también destacó el cumplimiento de acciones afirmativas, con la participación de 12 personas jóvenes y cuatro personas afromexicanas en esta elección extraordinaria.

Indicó que las campañas iniciarán el próximo 11 de marzo y tendrán una duración de 15 días, por lo que exhortó a las candidaturas a mantener un comportamiento respetuoso durante este periodo.

En ese sentido, subrayó que la contienda debe desarrollarse sin violencia ni descalificaciones, “Las reglas de la contienda electoral están puestas, hay que cumplirlas… Está prohibido utilizar expresiones que inciten al desorden o a la violencia”, advirtió.

Asimismo, recordó que los servidores públicos deben mantener imparcialidad en el uso de los recursos públicos, con el fin de garantizar condiciones de equidad entre los participantes.

Finalmente, convocó a la ciudadanía de Tamiahua a involucrarse en el proceso y participar en la jornada electoral del 29 de marzo, cuando se elegirá a la persona que gobernará el municipio durante los próximos cuatro años.

Las listas de candidatas y candidatos aprobadas:

PAN (Partido Acción Nacional)

Presidencia: Jazmín Cruz Valdez (Propietario) / Elizabeth Loya Vicencio (Suplente)

Jazmín Cruz Valdez (Propietario) / Elizabeth Loya Vicencio (Suplente) Sindicatura: Norberto Diaz Santander (Propietario) / Miriam Medina Santander (Suplente)

Norberto Diaz Santander (Propietario) / Miriam Medina Santander (Suplente) Regiduría 1: Facunda García Chavez (Propietario) / Imelda Cruz Sequera (Suplente)

Facunda García Chavez (Propietario) / Imelda Cruz Sequera (Suplente) Regiduría 2: Oscar David Rosas Gamundi (Propietario) / Luis Alberto Hernández Francisco (Suplente)

Oscar David Rosas Gamundi (Propietario) / Luis Alberto Hernández Francisco (Suplente) Regiduría 3: Marianela Monserrat Velazquez García (Propietario) / Ana María Carpio Rosales (Suplente)

Marianela Monserrat Velazquez García (Propietario) / Ana María Carpio Rosales (Suplente) Regiduría 4: Jesús Meza Dominguez (Propietario) / Axel Meza Cruz (Suplente)

PRI (Partido Revolucionario Institucional)

Presidencia: Martin Cristobal Cruz (Propietario) / Daniel Mercado Dominguez (Suplente)

Martin Cristobal Cruz (Propietario) / Daniel Mercado Dominguez (Suplente) Sindicatura: Nayeli Ovando Alejandre (Propietario) / Yuridia Lizet Garcia Cardenas (Suplente)

Nayeli Ovando Alejandre (Propietario) / Yuridia Lizet Garcia Cardenas (Suplente) Regiduría 1: María Esther del Ángel Capitan (Propietario) / Laura Odila Cristobal Ortega (Suplente)

María Esther del Ángel Capitan (Propietario) / Laura Odila Cristobal Ortega (Suplente) Regiduría 2: Raymundo Cruz Santander (Propietario) / Iván García Cruz (Suplente)

Raymundo Cruz Santander (Propietario) / Iván García Cruz (Suplente) Regiduría 3: Yelitza Aranzazu Alcántara Capitan (Propietario) / Joselyn Palomino Hernández (Suplente)

Yelitza Aranzazu Alcántara Capitan (Propietario) / Joselyn Palomino Hernández (Suplente) Regiduría 4: Reynalda Meza Cobos (Propietario) / Erika Blanco Hernández (Suplente)

PT (Partido del Trabajo)

Presidencia: Jorge Antonio Lara Cruz (Propietario) / Ismael Blanco Figon (Suplente)

Jorge Antonio Lara Cruz (Propietario) / Ismael Blanco Figon (Suplente) Sindicatura: Alma Viridiana Reyes Cruz (Propietario) / María Celia Sánchez Lagunes (Suplente)

Alma Viridiana Reyes Cruz (Propietario) / María Celia Sánchez Lagunes (Suplente) Regiduría 1: Agustin Reyes Mendoza (Propietario) / David Hernan Arbona Hernández (Suplente)

Agustin Reyes Mendoza (Propietario) / David Hernan Arbona Hernández (Suplente) Regiduría 2: Mayra Yanet Santander Meza (Propietario) / María Elena Alejandre Pérez (Suplente)

Mayra Yanet Santander Meza (Propietario) / María Elena Alejandre Pérez (Suplente) Regiduría 3: Lesli Lizbeth Ovando Rosas (Propietario) / Daniela Rivera Cruz (Suplente)

Lesli Lizbeth Ovando Rosas (Propietario) / Daniela Rivera Cruz (Suplente) Regiduría 4: Jessica Bernarda Gómez Cruz (Propietario) / Lizeth Ovando Ponce (Suplente)

MC (Movimiento Ciudadano)

Presidencia: Crisoforo Ruiz Deloya (Propietario) / Nicolas Loya Cruz (Suplente)

Crisoforo Ruiz Deloya (Propietario) / Nicolas Loya Cruz (Suplente) Sindicatura: María Elena Chavez Flores (Propietario) / Alicia Zamora Cruz (Suplente)

María Elena Chavez Flores (Propietario) / Alicia Zamora Cruz (Suplente) Regiduría 1: Juan Antonio Verduzco Diaz (Propietario) / Sergio Saidt Juarez Villegas (Suplente)

Juan Antonio Verduzco Diaz (Propietario) / Sergio Saidt Juarez Villegas (Suplente) Regiduría 2: Citlali Gallardo Hernández (Propietario) / Abril Carrasco Franco (Suplente)

Citlali Gallardo Hernández (Propietario) / Abril Carrasco Franco (Suplente) Regiduría 3: Mario Soberano Meza (Propietario) / Cirilo Bello Meza (Suplente)

Mario Soberano Meza (Propietario) / Cirilo Bello Meza (Suplente) Regiduría 4: Marisol Rosas Ferral (Propietario) / Xel Reyes Castañon (Suplente)

MORENA

Presidencia: María del Pilar Guzman Medellin (Propietario) / Leidi Rodriguez Alejandre (Suplente)

María del Pilar Guzman Medellin (Propietario) / Leidi Rodriguez Alejandre (Suplente) Sindicatura: Juan Carlos Alejandre Juarez (Propietario) / Juventino Sosa Barrientos (Suplente)

Juan Carlos Alejandre Juarez (Propietario) / Juventino Sosa Barrientos (Suplente) Regiduría 1: Roxana Lizeth Florencia Cordero (Propietario) / Ana Laura de León Hernández (Suplente)

Roxana Lizeth Florencia Cordero (Propietario) / Ana Laura de León Hernández (Suplente) Regiduría 2: Luis Rogelio Morelos Careaga (Propietario) / Yahir de Jesús Meza Blanco (Suplente)

Luis Rogelio Morelos Careaga (Propietario) / Yahir de Jesús Meza Blanco (Suplente) Regiduría 3: Lizeth Guadalupe González Aguilar (Propietario) / Iraida Blanco Arano (Suplente)

Lizeth Guadalupe González Aguilar (Propietario) / Iraida Blanco Arano (Suplente) Regiduría 4: Francisco Pérez Mar (Propietario) / Guadalupe Galindo Rosas (Suplente)

PVEM (Partido Verde Ecologista de México)