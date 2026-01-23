SNTE urge a dotar de mobiliario para escuelas afectadas por inundaciones en el norte de Veracruz

enero 23, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Veracruz, sección 32, Daniel Covarrubias, urgió a las autoridades educativas a dotar de mobiliario a las escuelas que resultaron afectadas por las inundaciones del mes de octubre, en el norte del estado.

El 10 de octubre las lluvias provocada por el fenómeno 90L impactaron 33 municipios en el norte de Veracruz. Las inundaciones afectaron a más 411 escuelas en la zona norte, por lo que se suspendieron clases por un par de semanas.

A más de tres meses de las inundaciones, el líder del SNTE señaló que prácticamente todos los planteles de Álamo registraron daños, luego de que el lodo ingresara a las instalaciones, lo que provocó la pérdida total de mesabancos y otros insumos, al tratarse de material contaminado.

“Fue un número muy amplio de escuelas que fueron afectadas. Pues en Álamo, todas las de Álamo. Ahí no hubo una, una creo que se salvó. Pero todas las demás y pues arriba la mitad de la ciudad”, explicó.

Explicó que, pese a las afectaciones, los docentes han regresado a las escuelas para mantener la atención a los alumnos, aunque de manera escalonada, ya que los planteles no cuentan con mobiliario completo.

Detalló que la modalidad virtual no ha sido viable para muchas familias, debido a que carecen de acceso a internet o dispositivos electrónicos, al perder todos sus bienes.

“El lodo tapó las escuelas, pues es contaminado totalmente, muy fuerte (…) pero están regresando los maestros, han estado luchando por poner en conexión a sus escuelas. citan un día unos grupos, otro día otros para poder cumplir”.

Covarrubias indicó que no se tiene una estimación del costo que implicaría la reposición del mobiliario, pero subrayó que la atención debe ser inmediata, al considerar que las escuelas no cuentan con las condiciones necesarias para operar de manera regular.