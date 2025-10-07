Habrá nuevos cambios en la SEV: Daniel Covarrubias

octubre 7, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se prepara para una reestructuración de personal. Daniel Covarrubias López, secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), confirmó que la gobernadora Rocío Nahle García anunciará en fechas próximas «otros movimientos» dentro de la dependencia.

«Va a haber otros cumpliendo con movimientos más adelante ahí en la secretaría de Educación de Veracruz (SEV), que ya le tocará anunciarlos a la gobernadora constitucional,» declaró Covarrubias López, sin detallar la naturaleza ni el alcance de los ajustes de funcionarios.

A pesar del anuncio de futuros cambios, el líder sindical enfatizó el logro más significativo para la base magisterial: la firma del convenio con la aseguradora MetLife para saldar el rezago de pagos y beneficios de jubilados.

Covarrubias López destacó que esta solución fue posible gracias a la “intervención” de la gobernadora Rocío Nahle, señalando que MetLife será la encargada de cumplir gradualmente con las liquidaciones de más de mil compañeros que aún están en lista de espera.

El Secretario General hizo un llamado directo a los afectados para que los que tienen trámites pendientes entreguen la documentación pendiente.

Además, para los que se inscribieron personalmente con la aseguradora, destacó que ya está el convenio y solo deben «esperar a que les llegue la póliza».

Cabe recordar que los agremiados de la Sección 32 del SNTE recién solicitaron la destitución de la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa.