Ellos son los próximos regidores de Tamiahua; rendirán protesta el 1 de junio

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mayo 8, 2026

Aún sigue la cadena de impugnación, pero OPLE ya asignó las regidurías

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Aunque la elección extraordinaria de Tamiahua aún puede ser impugnada ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) realizó este jueves 7 de mayo la asignación de las cuatro regidurías que integrarán el próximo Cabildo.

Con la distribución aprobada por el Consejo General, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) concentrarán las regidurías por representación proporcional, mientras que Morena, PRI y PAN quedaron fuera de la integración edilicia en ese apartado.

El próximo Ayuntamiento quedará integrado de manera paritaria, con tres mujeres y tres hombres, considerando la presidencia municipal, la sindicatura y las cuatro regidurías.

La asignación quedó de la siguiente manera:

Regiduría 1

Propietario: Agustín Reyes Mendoza (PT)

Suplente: David Hernán Arbona Hernández (PT)

Regiduría 2

Regiduría 2 Propietaria: Rufina Noguera Lerma (PVEM)

Suplente: Ana Karina Cruz Luna (PVEM)

Regiduría 3

Regiduría 3 Propietaria: Mayra Yanet Santander Meza (PT)

Suplente: María Elena Alejandro Pérez (PT)

Regiduría 4

Regiduría 4 Propietario: Ricardo Cruz González (PVEM)

Suplente: Yordi Constantino Castillo (PVEM)

De acuerdo con el cómputo final del OPLE, la candidata de Morena, María del Pilar Guzmán Medellín, obtuvo 4 mil 178 votos, mientras que el candidato del PT, Jorge Antonio Lara, alcanzó 4 mil 157 sufragios, una diferencia de apenas 24 votos.

El pasado 30 de abril, el Tribunal Electoral de Veracruz confirmó el resultado de la elección extraordinaria; sin embargo, el PT anunció que acudirá a la Sala Regional del TEPJF para impugnar la resolución.

Más mujeres integran los cabildos de Veracruz

Durante la sesión, la presidenta del OPLE destacó que con la asignación de Tamiahua se concluyó la distribución de los mil 54 cargos edilicios de los 212 ayuntamientos de Veracruz.

Asimismo, resaltó que las mujeres obtuvieron la mayor representación en los cargos municipales, con 666 posiciones: 54 presidencias municipales, 161 sindicaturas y 451 regidurías.

En contraste, los hombres ocuparán 388 cargos edilicios: 158 presidencias municipales, 51 sindicaturas y 179 regidurías.

La consejera también informó que, dentro de las acciones afirmativas aplicadas en el proceso electoral, 72 cargos corresponden a jóvenes, dos a personas con discapacidad, 98 a integrantes de pueblos indígenas, seis a personas afromexicanas y dos a integrantes de la diversidad sexual.

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