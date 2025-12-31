Escuelas en el norte de la entidad ya están operando tras la inundación

diciembre 31, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A casi tres meses de las inundaciones en la zona norte del estado, se siguen revisando escuelas que resultaron afectadas en su infraestructura, informó el secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Reveriano Marín Hernández.

Señaló que en la zona norte se realizó la limpieza del 100 por ciento de las escuelas de manera progresiva y ahora se están revisando.

“Pero todas las escuelas están trabajando al 100 por ciento. No tendría esa medición (de los recursos) porque eso le corresponde hacerlo tanto a la Secretaría de Educación de Veracruz, como a la Secretaría de Educación Pública”.

Y es que, estas dos dependencia, estatal y federal respectivamente, fueron las responsables de hacer las evaluaciones y determinar el recurso económico.

Asimismo, Marín Hernández confirmó que hubo maestros y maestras que se vieron afectados con las inundaciones y entrada de lodo a su domicilio, pero no tuvieron pérdida de casas.

En cuanto a pérdidas humanas respondió “del orden estatal, afortundamente, no lo hubo en ese temporal que ocurrió”.

El también diputado local indicó que en lo que se refiere a las inundaciones en la zona de Catemaco todavía no se tienen reportes de daños a escuelas.

“Estamos monitoreando con nuestra gente y esperamos tener una respuesta al respecto”, sobre todo porque todavía se está en el periodo vacacional de invierno.

Finalmente, con respecto a la presencia de bajas temperaturas, dijo que estarán pendientes en las zonas más susceptibls para solicitar el corrimiento de horario ante las autoridades educativas.