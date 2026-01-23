Simple Plan celebrará 25 años de trayectoria con dos espectaculares conciertos en territorio mexicano

enero 22, 2026

La nostalgia y la energía del pop-punk volverán a encender los escenarios mexicanos. La icónica banda canadiense, Simple Plan, ha confirmado su regreso a nuestro país para ofrecer dos presentaciones imperdibles el próximo mes de marzo. Con una trayectoria que ha definido a toda una generación, el cuarteto de Montreal promete noches cargadas de himnos inmortales y una producción renovada bajo el concepto de su gira más ambiciosa en dos décadas.

Sedes y fechas confirmadas para los conciertos en Puebla y Guadalajara

El grupo ha seleccionado dos de los recintos más importantes del país para reencontrarse con su audiencia mexicana:

25 de marzo: Auditorio GNP Seguros – Puebla

27 de marzo: Auditorio Telmex – Guadalajara

Estos eventos forman parte del Bigger Than You Think! Tour, una gira que celebra el legado de la banda y su vigencia en la escena del rock global.

Más de dos décadas de éxitos globales y un impacto cultural ineludible

Desde su exitoso debut en 2002 con el álbum multiplatino No Pads, No Helmets… Just Balls, Simple Plan ha sido un pilar fundamental del rock a nivel comercial y cultural. Canciones como “I’d Do Anything”, “I’m Just A Kid”, “Addicted” y “Perfect” se convirtieron en la banda sonora de millones, mientras que himnos posteriores como “Welcome To My Life” cimentaron su estatus como leyendas del género.

Con más de 10 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y mil millones de reproducciones en YouTube, la agrupación sigue demostrando su relevancia. Incluso en la era digital, su éxito es rotundo; el reto viral #ImJustAKid acumuló más de mil millones de vistas, contando con la participación de figuras como Ed Sheeran y las hermanas Williams.

Documental en Prime Video y compromiso social a través de su fundación

El año 2025 marcó un hito para los canadienses al celebrar su 25º aniversario, evento que fue acompañado por el lanzamiento de un documental en Amazon Prime. Pero el impacto de Simple Plan va más allá de los escenarios; la banda destaca por su labor filantrópica a través de la Simple Plan Foundation, mediante la cual han recaudado más de 3 millones de dólares para diversas causas benéficas.

Preventa de boletos y accesos VIP para las fechas en México

Para los interesados en asistir, la logística de venta ya ha sido anunciada. Los boletos estarán en preventa Banamex el 26 de enero; un día después, el 27 de enero, iniciará la venta general en las taquillas de los inmuebles.

Puebla: Venta a través de Eticket.

Guadalajara: Venta a través de Ticketmaster.

Además, los fans más dedicados podrán obtener accesos VIP con anticipación a las fechas oficiales de venta a través de su portal oficial: officialsimpleplan.com.