Hilary Duff anuncia nueva fecha en Guadalajara tras agotar conciertos en la capital

abril 27, 2026

El regreso de Hilary Duff a los escenarios internacionales ha desatado una euforia sin precedentes entre sus seguidores mexicanos, lo que ha obligado a la estrella a expandir su itinerario. Tras agotar las localidades para sus presentaciones en la capital, se ha confirmado oficialmente una nueva fecha en Guadalajara como parte de su esperada gira lucky me. Este evento representa un hito en la industria del entretenimiento, ya que marca el retorno de la superestrella global multiplatino en su “primera gira global como cabeza de cartel a gran escala en casi dos décadas“, consolidando así su estatus como un icono generacional vigente.

El Auditorio Telmex recibirá el esperado espectáculo de la gira internacional de Hilary Duff

La cita para el público tapatío está programada para el próximo 15 de febrero de 2027, fecha en la que el Auditorio Telmex abrirá sus puertas para recibir la producción más ambiciosa de la artista hasta el momento. La logística de boletaje iniciará con la Preventa Banamex el 29 de abril a las 11:00 am, mientras que el público general podrá adquirir sus entradas a partir del 30 de abril. Esta adición al calendario responde directamente a la “increíble demanda de los fans mexicanos”, quienes han manifestado su entusiasmo por presenciar el tour tras años de ausencia de la cantante en tierras tapatías.

La inclusión de Guadalajara en el recorrido 2026-2027 sitúa a la ciudad a la par de metrópolis de clase mundial como Londres, Sydney y Nueva York. El tour, que arrancará el 22 de junio en Florida, culminará precisamente en febrero de 2027 tras recorrer siete países. La demanda ha sido tan alta que sus presentaciones previas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, agendadas para los días 12 y 13 de febrero, se reportan como totalmente agotadas, dejando a la “Perla Tapatía” como la última oportunidad imperdible para vivir esta experiencia en vivo en el país.

El regreso triunfal de un icono del pop que define a toda una generación musical

Hilary Duff retoma su camino musical bajo el sello de Atlantic Records, presentando lo que los expertos consideran su proyecto “más audaz y seguro hasta la fecha”, superando su último trabajo de 2015. Con una trayectoria que inició con el éxito masivo de Lizzie McGuire, la intérprete ha vendido más de 15 millones de copias alrededor del mundo con álbumes icónicos como Metamorphosis y Dignity. Su evolución artística la ha llevado a consolidarse no solo como cantante, sino también como una influyente productora, empresaria y autora destacada en las listas de ventas del New York Times.

Este nuevo capítulo en su carrera musical marca el fin de una larga espera desde su álbum Breathe In. Exhalar., el cual contó con colaboraciones de figuras de la talla de Tove Lo y Ed Sheeran. Ahora, con el lucky me tour, Duff promete un recorrido nostálgico y contemporáneo que atraviesa su legado pop desde 2003 hasta la actualidad. La gira