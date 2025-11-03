AC/DC volverá a México tras 15 años de espera

noviembre 3, 2025

AC/DC confirmó un concierto en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Power Up Tour. La presentación será el 7 de abril de 2026 y la banda llegará acompañada por The Pretty Reckless como acto telonero el Estadio GNP Seguros.

La legendaria banda australiana de rock se reencontrará con su público mexicano después de más de quince años, considerando que su última presentación en el país ocurrió en 2009 cuando ofrecieron dos funciones en el Estadio Azteca.

La preventa para tarjetahabientes Banamex iniciará el 6 de noviembre, seguida por la venta general el 7 de noviembre a través de Ticketmaster. Los detalles sobre zonas, precios y paquetes VIP se publicarán en los canales oficiales conforme se acerque la apertura de venta.

Quedan meses para el show, pero la confirmación ya moviliza a medios y seguidores con estrategias para conseguir entradas, logística de traslado y previsiones para el día del concierto.

La expectativa es alta y la promesa es una noche de rock intenso y sin concesiones que añadirá un capítulo más en la historia de AC/DC en México.