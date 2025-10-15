Cazzu es recibida por 10 mil fans en su primer concierto en el auditorio nacional

octubre 15, 2025

Como parte de su gira «Latinaje», la cantante argentina Cazzu dio su primer concierto en tierras mexicanas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Al evento acudieron 10 mil fans que lo dieron todo en cada una de las canciones que entonó Cazzu.

El proyecto de la artista da muestra de sus raíces y en ese sentido, abrió con el tema «ódiame», donde las influencias argentina se dejaron sentir con sus pasos de baile. Por su parte, el público mexicano la recibió con la calidez que se caracteriza y comenzaron a corear «Cazzu, hermana, ya eres mexicana».

De entre los momentos que los fans no podrán olvidar jamás, destacó la interpretación del tema “Inti”, canción dedicada especialmente a su hija. Y que provocó que el auditorio se iluminara con luces amarillas, evocando la luz del sol. Además, Cazzu sorprendió al público al incluir en su repertorio una versión de “No me enseñaste”, canción popularizada por Thalía, un guiño especial para la cultura musical mexicana.