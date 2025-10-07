Cancelan concierto de Robbie Williams en Estambul por amenazas

octubre 7, 2025

Las autoridades turcas decidieron suspender el concierto de Robbie Williams previsto para el 7 de octubre en la Marina de Ataköy, en Estambul, por orden de la oficina del gobernador de la ciudad. La productora local Atlantis Yapim lo anunció a través de un comunicado en Instagram y confirmó que los seguidores afectados recibirán el reembolso de sus entradas.

En las últimas semanas se viralizaron en redes sociales campañas que exigían anular el espectáculo por coincidir con el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel. Algunos usuarios calificaron la fecha como una “conmemoración de las masacres israelíes”, tildaron a Williams de “sionista” y amenazaron con revelar datos personales del promotor si no se cancelaba el evento.

La decisión llega en un momento de alta polarización política en Turquía, marcada por la guerra en Gaza. El gobierno de Erdoğan ha calificado las acciones militares de Israel de genocidio y reiterado su apoyo a la causa palestina, lo cual intensificó las protestas en línea y aumentó la presión sobre las autoridades locales para vetar la presentación de un artista percibido como cercano a Israel.

A través de sus redes sociales, Robbie Williams expresó su pesar por la cancelación y subrayó que la seguridad de sus fans es su prioridad. El cantante lamentó no poder cerrar su gira BRITPOP en Estambul, ciudad con la que mantiene lazos familiares, pero admitió que la decisión escapó a su control. Por ahora no hay nueva fecha anunciada y promotores y seguidores estudian posibles opciones de reprogramación, pendientes de la aprobación gubernamental y de las condiciones de seguridad.