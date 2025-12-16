Xalapa canta por Gaza; anuncian concierto con causa

diciembre 16, 2025

Juan David Castilla/Xalapa.Colectivos solidarios y músicos locales se unieron para realizar un «Concierto por Palestina» este miércoles 17 de diciembre a las 19:00 horas. El evento busca recaudar fondos de manera transparente y concientizar a la población xalapeña sobre la crítica crisis humanitaria que enfrenta Gaza y Palestina.

El concierto tendrá lugar en la cervecería Coneja de la Luna, ubicada en Xalapeños Ilustres número 118, un conocido inmueble del centro de la ciudad de Xalapa, la capital, frente a una iglesia.

El repertorio musical estará a cargo de la Coral Voz de la Niebla, dirigida por el maestro Guillermo Román, con una participación destacada de la compositora y coralista Indra Baena Sánchez.

Baena Sánchez explicó que se interpretarán obras originales de su autoría, incluyendo “Nanita para dormir” y “Endecha para decir adiós”. La pieza central del evento será el estreno del villancico “Villancico para el Romero de Belén”, compuesto específicamente como un llamado de solidaridad con Palestina.

La recaudación será coordinada por el Frente de Xalapa por Palestina, colectivo que desde marzo ha impulsado diversas acciones solidarias.

Los organizadores han garantizado la transparencia en el manejo de los recursos. Durante el evento se pasarán urnas para donativos en efectivo y se habilitarán cuentas para transferencias, las cuales serán canalizadas mediante campañas de GoFundMe y PayPal.

Se publicarán comprobantes del monto total y de las asociaciones beneficiadas, entre las que destacan el Creciente Rojo Palestino, Gaza Soup Kitchen, MECA y ANERA, organizaciones enfocadas en alimentación, agua y atención médica urgente en la región.

El acceso al concierto es totalmente libre para el público. Los organizadores invitan a quienes puedan, a realizar un donativo y a consumir en el establecimiento para apoyar el espacio cultural. Además, se pondrá a la venta material solidario de la colectiva Palestina Silvestre, cuyos ingresos serán destinados directamente a familias palestinas.

Los colectivos reiteraron su respaldo a la acción no violenta, promoviendo la donación consciente, la difusión cultural y el boicot económico como herramientas de presión social, concluyendo con un llamado: “No se trata solo de palabras; se trata de acciones concretas por la vida y la justicia”.