Profeco anuncia nuevos lineamientos de venta de boletos para conciertos

febrero 16, 2026

-Espera tiempos legales para sancionar a Ticketmaster por BTS

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, presentó una actualización relevante sobre el procedimiento abierto a empresas vinculadas con la venta y reventa de boletos para conciertos, a raíz del caso BTS; al tiempo que anunció la publicación de nuevos lineamientos obligatorios que regularán este mercado en México.

Durante su intervención, Escalante detalló que el pasado 11 de febrero Ticketmaster respondió formalmente a la notificación realizada por Profeco dentro del procedimiento por infracción a la ley.

La empresa cuenta con plazo hasta el 17 de febrero para presentar sus alegatos, conforme al proceso legal en curso.

Una vez concluido el plazo para la presentación de alegatos, Profeco dispondrá de 15 días hábiles para emitir la resolución administrativa, la cual puede incluir la imposición de una multa económica.

El titular del organismo precisó que el monto de la sanción podría ajustarse tras el análisis del contenido y los argumentos presentados por la empresa.

En paralelo, Profeco notificó formalmente a plataformas de reventa como StubHub y Viagogo, a fin de exhortarlas a cumplir con la normatividad mexicana en materia de protección al consumidor.

En caso de que estas plataformas no se ajusten a las disposiciones legales vigentes, podrían ser sujetas a procedimientos por infracción a la ley.

Asimismo, Escalante informó que recientemente se identificó un domicilio de representación de Hello Tickets en México, lo que permitirá que esta misma semana se realice la notificación física del inicio del procedimiento correspondiente.

Nuevos lineamientos para la venta de boletosComo parte de las acciones para fortalecer la protección a las personas consumidoras, Profeco anunció que esta semana se publicarán nuevos lineamientos obligatorios que regularán la venta de boletos para conciertos y espectáculos en el país.

Las disposiciones centrales son las siguientes:

Transparencia previa a la venta

Al menos 24 horas antes de la primera venta, las empresas deberán informar de manera clara y accesible:

• Lugar, fecha, horario y artistas que participarán en el evento.

• Mapa o plano del inmueble, con las secciones disponibles y el número de asientos.

• Monto total a pagar por sección, el cual no podrá incrementarse durante el proceso de compra.

Cancelaciones

En caso de cancelación del evento, se deberá informar de forma expresa:

• Los procedimientos para la devolución del dinero.

• Las vías y plazos mediante los cuales la persona consumidora podrá solicitar el reembolso.

Cambios en el evento

Cualquier modificación relevante en las condiciones originalmente ofrecidas —como cambios de logística, escenario, distribución del recinto o características del espectáculo— deberá notificarse con al menos 24 horas de anticipación.

Servicios complementarios

Queda prohibida la preselección obligatoria de servicios complementarios, como paquetes VIP u otros cargos adicionales, como condición para adquirir boletos.

Estos servicios deberán:

• Informarse previamente.

• Ofrecerse de manera opcional, sin que puedan ser impuestos al consumidor.