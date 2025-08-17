Sesver lleva a cabo recorridos en Tatahuicapan ante posible brote de cólera 

agosto 17, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Luego de que se diera a conocer un brote de cólera en la zona el Tatahuicapan, las autoridades de la Secretaría de Salud de Veracruz establecieron un cerco sanitario en la región para verificar las condiciones de salud de la población.

El titular de la dependencia y director de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), Valentín Herrera Alarcón, a través de sus redes sociales indicó que se refrenda el compromiso de la gobernadora Rocío Nahle de garantizar un programa de salud integral para las y los veracruzanos.

El funcionario realizó un recorrido de trabajo en el municipio de Tatahuicapan para revisar la situación sanitaria que se presentó en los últimos días, donde reportan que parte de la población han presentado vómito, diarrea, temperatura y cuadros de deshidratación.

“Derivado de la situación sanitaria presentada en los últimos días, personal de la Jefatura de Vigilancia Epidemiológica y de la Dirección Contra Riesgos Sanitarios, implementaron un cerco sanitario en la región, con el objetivo de verificar las condiciones de salud en la población”.

El personal, explicó, lleva a cabo acciones operativas inmediatas como el censo de personas, inspección y verificación de la zona de mercados, así como el registro y mantenimiento al sistema de agua potable, se ha garantizado la salud pública de las y los habitantes.

“Se verificó el estado de salud de un menor de edad, mismo que ha evolucionado de manera satisfactoria y en breve contará con las condiciones para ser dado de alta”.

Herrera Alarcón dijo que por instrucciones de la mandataria veracruzana se aplican las medidas en materia de salud pública que permitan generar condiciones óptimas en la zona.

Se llevan a cabo recorridos casa por casa para detectar posibles focos de inspección y descartar agua contaminada o alimentos en mal estado.