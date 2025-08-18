Son 245 enfermos por brote diarreico en el Tatahuicapan, un fallecido por desnutrición

agosto 18, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver .- No fue un brote de cólera lo que se registró en la zona del Tatahuicapan, sino presencia de enfermedades diarreicas, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García, quien dijo que el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Valentin Herrera Alarcón realizó una gira de trabajo en la zona para supervisar esta situación.

En conferencia de prensa, la mandataria dijo que Herrera Alarcónle comento que este brote diarreico afectó a 245 personas, pero se descartó la presencia de cólera.

“Ayer me lo informó el doctor Valentín Herrera: comentarle que en Tatahuicapa -él fue a Tatahuicapan- el brote diarreico en 245 pacientes no es cólera son infecciones diarreicas por E coli bacteria Gram negativa, donde abunda cierta materia fecal”.

Nahle García dijo que el titular de Salud le informó que se está revisando un manantial para tomar acciones necesarias.

“De 245 enfermos 135 ya están resueltos” dijo y confirmó que hay un fallecido por tema de desnutrición.