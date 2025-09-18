Esteban Bautista critica al  alcalde de Tatahuicapan

septiembre 18, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El diputado local Esteban Bautista criticó al alcalde de Tatahuicapan, Eusebio González quien tomó la presa Yuribia para exigir obra pública en el municipio.

Desde el 14 de septiembre cerraron las válvulas de la presa que surte agua a Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque. Este 17 de septiembre se llegó a un acuerdo y se liberó el inmueble.

“El tema del Yurivia es un asunto de muchos años. Los primeros alcaldes eran del PRI y cuando solicitaban apoyo Coatzacoalcos les daba algo, dos computadoras, por ejemplo. Después, con la oposición del PRD, Coatzacoalcos seguía atendiendo las peticiones de Tatahuicapan. Cuando yo llegué a la alcaldía en 2008 hicimos un recuento y firmamos un convenio con Iván Hillman”.

Añadió que con el paso de los años se involucraron otros actores como maestros, sociedad civil y grupos que resistieron las altas tarifas.

“Lamentablemente el actual alcalde, que fue propuesto por nosotros, se desvió. Como dijo Andrés Manuel: el poder a veces vuelve tonta a la gente. Es mi paisano, pero se cree que el Estado soy yo y no es así. Hay que ser calculadores en la vida, no pegar manotazos cada rato”, dijo.

Bautista destacó que tan solo en 2022 se invirtieron casi 60 millones de pesos en caminos sacacosechas, corredores ecoturísticos y reencarpetados, y que para el próximo año el gobierno de Rocío Nahle tiene prevista una inversión millonaria para la región.

Criticó que el edil “hizo alianza con el grupo radical del PRI, encabezado por el profesor Cornelio”, acostumbrado –dijo– en tiempos de Duarte a recibir más de 65 millones de pesos y repartir dinero en efectivo para mantener liderazgo.

“Cuando nosotros gobernamos dejamos drenajes, plantas de tratamiento y calles bien hechas. Si te pones a repartir dinero la gente te va a aplaudir cada mes que le llega, pero eso no es liderazgo”, afirmó.

Bautista comentó que Cornelio “es de doble moral” y que incluso le escribió para pedir apoyo. “Me da flojera leerlo”, expresó.

El legislador respaldó la postura de la gobernadora Nahle: “Cuando la intransigencia entra se tiene que aplicar la ley. La gobernadora dio su opinión y la respaldamos”.