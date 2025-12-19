Gobernadora destraba conflicto de bono de fin de año a trabajadores de Sesver 

diciembre 19, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras dos días de manifestaciones en toda la entidad por parte de trabajadores de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz (SS y SESVER), la gobernadora Rocío Nahle García anunció que se reconvertirán las tarjetas de vales para que los empleados estatales puedan hacer el retiro en efectivo, como ocurría en años anteriores.



En entrevista, la mandataria explicó que se trata de una prestación para los trabajadores del Sector Salud, quienes están acostumbrados a que sea en efectivo y no a través de vales de despensa como ocurrió este año.

“Con esta base la adminisytracion de SESVER contrató los vales de tiendas departamentales, entre ellas Chedraui, sin embargo, los trabajadores a través de monederos electrónicos podían disponer del efectivo, lo vamos a solucionar porque el trabajador está acostumbrado a poder disponer del efectivo a través de vales, estamos hablando con la empresa con la que se hizo el convenio”.

En ese sentido, dijo que el lunes se tendrá la opción para que los trabajadores tengan la opción de que puedan retirar el efectivo o los vales a las que hay derecho de acuerdo a los vales.

“Quise decirlo porque toda la mañana han estado los trabajadores inquietos, y es de entenderse, porque a veces disponen o cuentan con este recursos, pero aquí comentar que la administración de Sesver se aapegó a los lineamientos que marca la ley y tiene esta función de monedero electronico, pero el lunes salimos para que el trabajador de salud tenga la opción de disponer el efectivo”.

La mandataria garantizó que se respetará la prestación de los trabajadores de salud, pero aclaró que desde hace varias semanas la instruccion fue que se acatara lo que dice la ley en materia de prestaciones.