A través del CAE, mejora Salud calidad de vida de pacientes cardiovasculares

noviembre 12, 2025

Xalapa, Ver., miércoles 12 de noviembre de 2025.- Desde hace 30 años, el Centro de Alta Especialidad (CAE) Dr. Rafael Lucio garantiza la atención a pacientes con enfermedades cardiovasculares a través de tratamientos y procedimientos quirúrgicos como la cirugía de corazón abierto, siendo el único hospital de la Secretaría de Salud que las realiza.

Actualmente tiene capacidad para efectuar cateterismo cardiaco y colocar marcapasos, en beneficio de la población de Veracruz y estados vecinos como Puebla, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas.

“La modernización de equipos y capacitación del personal especializado en cardiología y cirugía cardiovascular permite mejorar significativamente la vida de las y los veracruzanos con tratamientos oportunos y seguros”, expresó el jefe del Servicio de Cardiología, Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular, Roberto Domínguez López.

Agregó que este tipo de enfermedades ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad a nivel mundial; por tanto, fortalecer la cultura de prevención mediante hábitos saludables como una buena alimentación y ejercicio es fundamental para descartar estos padecimientos.

Un ejemplo es María de Lourdes Medina López, de 37 años y originaria de Huatusco, a quien se le diagnosticó conducto arterioso persistente, un defecto congénito que limita el desarrollo y las funciones del corazón, además de insuficiencia valvular mitral; por ello le fue colocado un implante que le permitirá tener una vida normal.

“Su calidad de vida es ahora prácticamente igual a la de una persona que no tiene problemas cardiacos”, explicó el cirujano vascular Gerardo Martínez Carballo, quien junto con su equipo llevó a cabo este proceso.