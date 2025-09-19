Abasto de medicamentos en hospitales al 95 por ciento: Sesver

septiembre 19, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El abasto de medicamentos en hospitales y centros de salud de Veracruz registra un avance del 90 por ciento, aseguró el titular de la Secretaría de Salud, Valentín Herrera Alarcón.

Asimismo, destacó que por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García se han concretado los contratos para la adquisición de fármacos oncológicos.

Entrevistado posterior a su guardia de honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, dijo que el porcentaje varía según la dinámica de cada unidad médica, pero el promedio estatal es alto.

“Pero ya ve que ahora la mayor parte viene de la Ciudad de México y la parte que falta nosotros lo adquirimos acá por parte de nuestra gobernadora. Digamos de manera general. 85, 90 más o menos”, dijo también el director de los Servicios de Salud de Veracruz.

Y sobre los oncológicos, señalo que el tema lo ve directamente la gobernadora.

Por otra parte, el Secretario de Salud dijo que se trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, como es la rehabilitación y construcción de los hospitales de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Misantla, Tlapacoyan.

FUENTE DE CONTAMINACIÓN EN TATAHUICAPAN FUE AGUA

En otro orden de ideas, el encargado de la salud pública en la entidad reveló que tras los casos de enfermedades diarreicas en la región del Tatahuicapan, se llevó a una un muestreo para dar con la fuente de contaminación ñ.

“Fue una contaminación del agua, del abastecimiento del municipio”.