Salud articula estrategia en las 11 jurisdicciones contra dengue y sarampión

septiembre 28, 2025

Veracruz, Ver., domingo 28 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud convocó a jefas y jefes de las 11 jurisdicciones sanitarias, con el objetivo de poner en marcha una campaña integral contra el dengue ante la temporada de mayor riesgo epidemiológico y consolidar acciones para prevenir el sarampión.

Definieron acciones coordinadas para el control del mosquito Aedes aegypti, con énfasis en la participación comunitaria, la eliminación de criaderos y la atención oportuna de casos sospechosos.

Asimismo, delinearon estrategias para ampliar la cobertura de vacunación contra el sarampión, enfermedad que ha registrado un aumento de casos en otras entidades y que, de no atenderse oportunamente, representaría un riesgo para la salud pública.

La gobernadora Rocío Nahle García ha subrayado que la salud es un eje central de su gobierno, y que las acciones preventivas deben intensificarse para salvaguardar el bienestar de la población.

Ha sido enfática al destacar que las acciones integrales y la vacunación son claves para proteger a la población y garantizar el derecho a la salud en todo el estado.