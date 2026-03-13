Señalamientos sobre El Castillo responden a intereses políticos: Alcaldesa de Xalapa

marzo 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, consideró que las declaraciones del agente municipal de El Castillo, Óscar Luna Mendoza, sobre una supuesta falta de apoyo a esa congregación y la intención de buscar convertirse en municipio libre, responden a cuestiones políticas.

En entrevista, la edil recordó que el agente municipal está por concluir su gestión en abril, en medio del proceso de renovación de autoridades en las agencias municipales, y señaló que él mismo ha manifestado públicamente sus simpatías políticas.

“Me extraña que ya que se va lo comente, pero sí me gustaría aprovechar el momento para decirles que desde antes de entrar hemos apoyado bastante a las comunidades, porque fue un compromiso y porque yo también vengo de una lucha histórica campesina y conozco el tema”, expresó.

Sobre la posibilidad de que la congregación de El Castillo busque convertirse en municipio libre, Griego Ceballos indicó que esa decisión corresponde al Congreso del Estado, aunque consideró poco probable que ocurra.

“Yo supongo que no va a ser así y hay un compromiso real de esta administración de atender las demandas y están las pruebas”, señaló.

La presidenta municipal insistió en que el contexto político debe tomarse en cuenta al analizar las declaraciones del agente municipal.

“Estamos en pleno proceso de elección y renovación de las agencias municipales, él ha expresado públicamente sus simpatías. Hay que valorar las cosas en su justa dimensión y en qué momento se da”, afirmó.

La alcaldesa también enumeró diversas acciones que, dijo, se han realizado en comunidades rurales del municipio, entre ellas el desazolve de una presa con más de 100 años de antigüedad, trabajo que se efectuó con apoyo de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) para mantener el suministro hacia una laguna de la zona.

Además, mencionó la entrega de lotes de medicamentos, jornadas de esterilización, trabajos de bacheo, rastreo con maquinaria, entrega de útiles escolares y la remodelación del módulo de Chiltoyac.

Reconoció que existe un rezago histórico en las comunidades rurales, como ocurre en muchas zonas del país, lo que genera una deuda con las poblaciones campesinas.

“Hay que retribuir sí y se está atendiendo. Vamos poco a poco, pero sí hay ya obra contemplada para las comunidades. No solo es El Castillo, hay otras comunidades como Chiltoyac, Tronconal, San Antonio Paso del Toro, Castillo Chico, Las Cruces y 6 de Enero, para que la gente esté en mejores condiciones”, subrayó.