Relleno ilegal de humedales en El Castillo amenaza ecosistema

marzo 20, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes y autoridades del ejido El Castillo, municipio de Xalapa, denunciaron el deterioro ambiental que sufre la zona de humedales conocida como «El Plan», donde el depósito clandestino de escombros, llantas y desechos de construcción está asfixiando los vasos reguladores naturales de la región.

El agente municipal Óscar Luna acusó que esta práctica ilegal ha avanzado sobre una reserva de aproximadamente ocho hectáreas, alterando drásticamente el flujo del agua.

La acumulación de materiales provenientes de diversas obras en la capital ha provocado que, durante la temporada de lluvias, el agua no encuentre su cauce natural hacia el humedal, derivando en inundaciones recurrentes que afectan viviendas y centros de trabajo de las familias que residen en las inmediaciones de la carretera Xalapa-Alto Lucero.

Ante la gravedad de la situación, el cuerpo ejidal celebró una asamblea el pasado lunes 16 de marzo de 2026, donde se determinó por unanimidad que no se avalará ni firmará ninguna extensión de terreno que pretenda legalizar estos rellenos.

La decisión busca proteger el área que tradicionalmente ha servido como refugio para especies nativas de mojarras y tortugas, así como para aves migratorias como las garzas, cuya presencia ha disminuido de forma alarmante debido a la reducción del espejo de agua.

Los ejidatarios enfatizaron que solo se reconocerán las áreas destinadas estrictamente a la operación de galeras, molinos y hornos de tabique, rechazando cualquier intento de urbanización o relleno sobre el ecosistema protegido.

La autoridad local recordó que, a pesar de que desde el año 2024 se han entregado oficios y realizado recorridos de inspección con personal de la Dirección de Medio Ambiente, hasta la fecha no se han ejecutado acciones concretas para frenar el ecocidio.

Esta falta de respuesta ha permitido que camiones de carga continúen arrojando desechos en la zona limítrofe con la comunidad de Las Cruces, operando bajo una aparente impunidad.

Ante la inacción inicial, el caso será turnado nuevamente y con carácter de urgencia a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) y las instancias municipales correspondientes para exigir sanciones ejemplares y la restauración del sitio afectado.

Los expertos en gestión de riesgos de la comunidad subrayan que la desaparición de estos humedales no solo representa una pérdida de biodiversidad, sino que elimina una barrera crítica contra desastres naturales.

Al ser rellanados con tierra y palos, estos terrenos pierden su capacidad de absorción, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población río abajo ante avenidas de agua extraordinarias.

Los habitantes de El Castillo advierten que mantendrán una vigilancia permanente en la zona para evitar que sigan arribando góndolas con material de desecho, subrayando que la defensa de sus recursos naturales es vital para garantizar la viabilidad de sus actividades económicas y la seguridad de su patrimonio familiar.