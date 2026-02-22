En Xalapa, la participación ciudadana es la base de las políticas públicas; se realizó el cuarto foro para la elaboración del PMD en El Castillo

Xalapa, Ver., 22 de febrero de 2026.- En los gobiernos de la Cuarta Transformación el desarrollo social y bienestar no sólo se miden con indicadores, también es fundamental observar la dignidad humana, el acceso a servicios educativos, de salud, vivienda y la inclusión y participación de las comunidades, afirmó la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, durante el Cuarto Foro de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2026-2029, que se celebró este domingo en la Casa Ejidal de El Castillo, con el tema «Nuestro Municipio Crece con Bienestar y Visión de Futuro».

Ante el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, la Presidenta Municipal dijo que para lograr una transformación duradera se requiere bienestar social, desarrollo económico sustentable y organización comunitaria, ya que las grandes ciudades se transforman cuando la gente dialoga, propone y se involucra para el intercambio de ideas y experiencias que se reflejan en una acción pública, como ocurre con estos ejercicios.

Para el Ayuntamiento es prioritario impulsar el desarrollo social con responsabilidad ambiental, justicia económica y participación ciudadana, a fin de que el progreso se dé con mejores condiciones de vida y oportunidades logrando comunidades más fuertes, organizadas y solidarias.

«Desde aquí reafirmamos el compromiso de que el desarrollo municipal debe construirse con responsabilidad ambiental, con justicia económica y sobre todo con la participación ciudadana. Ese es el camino para que el crecimiento tenga sentido y el bienestar llegue a todos los rincones del municipio. Sigamos construyendo comunidad, fortaleciendo la participación ciudadana como base de nuestras decisiones públicas. Sigamos trabajando para que el municipio crezca con bienestar, igualdad y visión de futuro».

Dio a conocer que han participado más de 600 personas, por lo que escuchar a las comunidades permite construir un PMD que atienda las necesidades de la población, de ahí que todas las iniciativas presentadas son analizadas y consideradas.

Este domingo asistieron el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz; la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz; la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González, y el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández.

Además, estuvieron presentes integrantes del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM).

Asimismo, el Presidente del Comisariado Ejidal de El Castillo, Lic. Jaime Méndez Lara; el Agente Municipal, Lic. Óscar Luna Mendoza, y autoridades comunitarias, además de representantes de la academia y de la sociedad civil.

Este domingo se realizaron cuatro mesas de trabajo para impulsar el desarrollo social bajo la perspectiva de Desarrollo Social con Bienestar, Turismo Sustentable, Cuidado Comunitario del Territorio y Fomento a la Producción Agropecuaria y Economía Solidaria.

Entre las propuestas sociales presentadas destacaron el establecimiento de Rutas Turísticas Verdes, ciclovías familiares y espacios recreativos seguros.

También el apoyo al consumo local, a la producción tabiquera, el fomento a las redes alimentarias alternativas y la distribución eficiente del agua.

Asimismo, el rescate de los cuerpos de agua, el fortalecimiento de la seguridad, la recuperación de espacios públicos para la recreación y la prevención de la violencia de género.