México reducirá comisiones en pagos de gasolina con tarjetas y vales

abril 27, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México y la Asociación de Sociedades de Vales para reducir comisiones en pagos de gasolina y diésel con tarjetas y vales.

La medida estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026 y busca beneficiar la economía de las familias mediante la disminución de costos en el pago de combustibles en estaciones de servicio.

El acuerdo permitirá que las gasolineras paguen menos por aceptar pagos digitales, lo que se traducirá en una reducción significativa en el precio final que pagan las y los consumidores por la gasolina y el diésel.

En este sentido, la mandataria informó que el 28 de abril sostendrá una reunión con gasolineros y representantes de estaciones de servicio, con el objetivo de continuar con las acciones para reducir el precio del diésel.

Por ello, el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que se aplicará una reducción del 80 por ciento en comisiones bancarias, así como descuentos en vales y medidas regulatorias con autoridades financieras.

Asimismo, detalló que el costo por aceptar pagos con tarjeta de débito disminuirá 0.45 por ciento por transacción, en tarjetas crédito será de 1 por ciento, y en vales se reducirá 1.10 pesos por cada operación.

Igualmente, indicó que se trabaja en un acuerdo para eliminar el uso de efectivo en gasolineras, como parte de una estrategia para impulsar la digitalización de pagos y reducir costos operativos en el sector.

Por su parte, el presidente de la ABM, Emilio Romano Mussali, afirmó que la banca respaldará estas acciones para proteger la economía y avanzar en la modernización del sistema de pagos en combustibles.