Inseguridad en El Castillo: falta de alumbrado público deja vulnerables a familias

marzo 12, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La oscuridad se ha convertido en el principal aliado de la delincuencia en la congregación de El Castillo, municipio de Xalapa, donde se han reportado robos y asaltos.

Así lo declaró el agente municipal Oscar Luna, quien además denunció que la carencia de energía eléctrica y alumbrado público ha detonado una alarmante ola de asaltos a mano armada, situación que motivó las recientes protestas de los colonos.

El hecho más grave registrado hasta el momento involucra a dos menores de edad, de entre 12 y 13 años, quienes fueron interceptados por dos maleantes al salir de su turno vespertino en una telesecundaria de la zona.

Según el reporte oficial, los agresores no solo despojaron a los niños de sus mochilas, sino que persiguieron a la menor, un acto que el agente municipal calificó como una situación de extrema gravedad que requiere atención inmediata.

A pesar de que los responsables de este ataque fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la sensación de vulnerabilidad persiste entre los habitantes debido a que grandes sectores de la comunidad permanecen en penumbras.

Ante la falta de respuesta y apoyo por parte de las autoridades, los habitantes de la congregación han tenido que gestionar soluciones directas con el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Oscar Luna informó que, tras una mesa de trabajo, se acordó una ruta para iluminar la zona, la cual comenzará con la instalación de mufas comunitarias y la elaboración de un proyecto ejecutivo para determinar la inversión necesaria.

Esta estrategia de rescate se ejecutará bajo un modelo de obra tripartita, donde la CFE, el Estado y los propios ciudadanos aportarán recursos ante la urgencia de garantizar la integridad física de los residentes.

El agente municipal enfatizó que la electrificación ya no es solo una cuestión de servicio básico, sino una medida de protección civil indispensable para frenar los robos y la violencia que acechan a los estudiantes y trabajadores que transitan por las calles de El Castillo al caer la noche.