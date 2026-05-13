Se reúnen gobernadora con alcaldes del norte de Veracruz para analizar tema de desendeudamiento

Se reúnen gobernadora con alcaldes del norte de Veracruz para analizar tema de desendeudamiento

mayo 13, 2026



Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Con orden y transparencia se busca devolver a los ayuntamientos la capacidad de invertir en obras, a través del programa de pago de las deudas municipales, en al menos 19 municipios, aseveró la gobernadora Rocío Nahle.

La mañana de este miércoles, la mandataria de Veracruz se reunió con los alcaldes de la zona norte de la entidad, a quienes se les explicó por parte de las autoridades estatales el esquema de desendeudamiento.

“El día de hoy tenemos reunion con alcaldes del norte del estado porque estamos en el proceso de ayudar a todos los municipios. En el 2009 se endeudaron con un mecanismo de bursatilización, es decir, fueron al banco, les dieron dinero y no han terminado de pagar”.

Ante esta situación, los municipios no tienen dinero para hacer obras y atender las demandas ciudadanas en materia de servicios.

En ese sentido, Nahle García recordó que este esquema busca que el Gobierno del Estado adquiera la deuda faltante, para hacer un programa de pago rápido y sin intereses, para que terminen a más tardar en el 2030.

Asimismo, se está liberando deudas grandes que tenían los ayuntamientos en la Comisión Nacional del Agua, así como con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Y es que, dijo, con orden y transparencia se busca devolver a los ayuntamientos la capacidad de invertir en obras.