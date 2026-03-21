Se prepara Xalapa para la temporada de estiaje con pozos

Se prepara Xalapa para la temporada de estiaje con pozos

marzo 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, informó que su administración ya prepara acciones para hacer frente a la temporada de estiaje, con el objetivo de fortalecer el abasto de agua en la ciudad.

Explicó que ya fue aprobado un primer paquete de inversión desde el órgano de gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), enfocado en mejorar la infraestructura hídrica.

“Ya hemos aprobado un primer paquete de inversión, para hacer este programa, algunos estudios y proyectos para la perforación de dos pozos nuevos”, señaló.

Detalló que además se contempla la resectorización del sistema de tandeos, así como el cambio de tuberías y el fortalecimiento de los tanques de almacenamiento para hacer más eficiente la distribución del agua.

“Para resectorizar el tema de los tandeos y tener una eficiencia mayor, cambiar algunas tuberías y fortalecer nuestra infraestructura de tanques de almacenamiento”, indicó.

La edil agregó que estos proyectos ya están en marcha y podrían generar resultados en el corto plazo.

“Ya hemos aprobado una primera inversión, va caminando y seguramente también tendrá un impacto inmediato”, afirmó.

Precisó que los nuevos pozos se proyectan en dos predios, en la zona de Coapexpan y Barranca Honda.

De manera paralela, mencionó que también se puso en marcha el operativo de Semana Santa a través de Protección Civil, con recomendaciones a la población ante las altas temperaturas.

“Estamos también ya con el arranque del operativo de Semana Santa, previniendo a la gente en términos de que no se exponga al calor, a altas temperaturas, que esté hidratada”, puntualizó.