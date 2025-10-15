Se investigará obra inconclusa de Fernando Remes, en la ribera del río Cazones: Sheinbaum

octubre 15, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se revisará qué ocurrió con la construcción del muro de contención del río Cazones, del kilómetro 0+000 al kilómetro 1+600, entre los puentes Cazones 1 y Cazones 2, obra que fue pagada, pero que reportó con un 10 por ciento de avance.

Tras las inundaciones recientes, en redes sociales se difundió que una de las obras inconclusas en la ribera del río Cazones corresponde a un muro de contención iniciado en 2023. Se señaló que, pese a que se pagaron más de 14 millones de pesos, el proyecto no fue concluido.

Además del contrato de la obra, circuló un video de una sesión de Cabildo, realizada en diciembre de 2023, en la que el alcalde de Poza Rica, Fernando Remes, reconoce que la obra solo tenía un 10 por ciento de ejecución.

“Voy a hablar con Conagua, ya tiene instrucciones para ver cómo continuamos con ese muro de contención (…). Eso júralo que lo tienen parado, y ha de haber habido presupuesto para ello y se lo fregaron. Ni modo, están grabando, que me metan a la cárcel”, dijo ante el Cabildo.

El reconocimiento de un presunto ilícito por parte del alcalde morenista, quien ha estado en el ojo del huracán por las afectaciones en Poza Rica, llegó hasta la conferencia presidencial.

Una reportera cuestionó a Sheinbaum sobre la grabación y el reconocimiento público del posible desvío de recursos por parte del alcalde, quien incluso dijo que podía ir a la cárcel.

“Bueno, primero, a nadie se le va a meter a la cárcel porque diga esas cosas. Vivimos en un país libre y hay libertad de expresión, y vamos a revisar exactamente a qué se refiere”, respondió la presidenta.