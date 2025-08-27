Se esperan lluvias intensas en Veracruz

agosto 27, 2025

Para hoy, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del golfo de California y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa; muy fuertes en Durango; lluvias fuertes en Baja California Sur y Nayarit, y chubascos en Baja California. A su vez, la entrada de aire húmedo del golfo de México y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos, Ciudad de México y Estado de México; puntuales fuertes en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas; e intervalos de chubascos en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; y el paso de la onda tropical núm. 26 sobre el sur del territorio nacional, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Guerrero. Por otra parte, el aire húmedo proveniente del mar Caribe y una vaguada en altura que se desplazará desde la península de Yucatán hasta el sureste mexicano, originará lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán, Campeche y Chiapas; y puntuales fuertes en Quintana Roo y Tabasco. Finalmente, continuará el ambiente caluroso por la tarde sobre entidades del norte y centro de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, llegando a ser muy caluroso con temperaturas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero. Asimismo, a partir de este día dará inicio una onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Para más información de la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Puebla (este), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de agosto de 2025:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Morelos (sur), Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste) y Querétaro (norte).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 27 de agosto de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Estado de México, Tlaxcala, Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 27 de agosto de 2025:

Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas,

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla o neblina en zonas altas, y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México. Posibles lluvias aisladas matutinas en zonas de Ciudad de Ciudad y chubascos en el suroeste del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado, siendo cálido en el norte y suroeste del Estado de México; cielo nublado y probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo en Ciudad de México y Estado de México; las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Por la mañana, bancos de niebla en la costa oeste de Baja California y en el noroeste de Baja California Sur; cielo despejado a medio nublado; ambiente cálido, siendo templado a fresco en sierras de la región, y frío en zonas serranas del norte de Baja California. Posibles lluvias aisladas matutinas en zonas de la península. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en el oeste de Baja California Sur, así como en el noreste y suroeste de Baja California; cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Baja California. Todas las lluvias con descargas eléctricas Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California y en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Por la mañana, bancos de niebla en el noroeste de Sonora; cielo medio nublado; ambiente cálido, siendo templado en sierras de la región. Posibles lluvias aisladas matutinas en zonas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Sinaloa, siendo muy caluroso en zonas de Sonora; cielo nublado, con lluvias puntuales intensas en el sureste de Sonora, así como en el norte y centro de Sinaloa, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento del este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: Por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla o neblina en sierras de la región; ambiente fresco a templado, siendo cálido en el sur de Michoacán, la mayor parte de Colima y en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en la mayor parte de Colima y en zonas de Nayarit y Jalisco, siendo muy caluroso en zonas costeras de Michoacán; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes Jalisco, Colima y Michoacán, y puntuales fuertes en Nayarit; las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. A partir de este día dará inicio una onda de calor en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla o neblina en zonas serranas; ambiente fresco a templado, siendo cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Posibles lluvias aisladas matutinas en el norte de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Oaxaca y Chiapas, siendo muy caluroso en el oeste de Guerrero; cielo nublado, con lluvias puntuales intensas en el norte de Oaxaca, así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Chiapas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 en Chiapas; y viento 30 a 50 km/h en Oaxaca, con rachas de componente norte de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región. A partir de este día dará inicio una onda de calor en zonas de Guerrero y Oaxaca.

Golfo de México: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente cálido, siendo templado a fresco con bancos de niebla en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Posibles chubascos y lluvias aisladas matutinas en el centro y sur de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco; cielo nublado con lluvias puntuales intensas en el centro y sur de Veracruz, así como lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y Tabasco, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado y ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán, y puntuales fuertes en Quintana Roo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente templado a cálido en la mayor parte de Coahuila, norte de Nuevo León, norte y este de Chihuahua y este de San Luis Potosí, siendo fresco en el resto de la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí. Posibles lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí; cielo nublado con lluvias puntuales intensas en el suroeste de Chihuahua; puntuales muy fuertes en Durango; y puntuales fuertes en San Luis Potosí, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua y Durango.Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; cielo despejado a medio nublado; ambiente fresco, siendo frío en zonas altas de Querétaro, Hidalgo y Morelos, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Posibles lluvias aisladas matutinas en zonas de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en el noreste de Hidalgo, norte de Puebla y sur de Morelos; cielo nublado con lluvias puntuales intensas en el este de Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos; y puntuales fuertes en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Guanajuato. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Puebla; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Coatzacoalcos (Observatorio), Ver. 234.0; La Paz, B.C.S. 68.0; San Juan Bautista Tuxtepec (Papaloapan), Oax. 50.0; Tlalpan (San Miguel Topilejo), Cd. de Méx. 46.0; Zacatecas, Zac 35.0; Culiacán, Sin. 27.0; Huixquilucan (El Venado), Edo. de Méx.17.0; Tuxtla Gutiérrez, Chis. 14.0; Durango, Dgo. 13.1; Zamora, Mich. 5.0; Guadalajara, Jal., Tlaxcala, Tlax., Xicotepec (Tlaxcalaltongo), Pue. y Tecomán (Isla Socorro), Col. 3.0; Valladolid, Yuc. y Jonuta (Hidrométrica), Tab. 2.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Mexicali (Ejido Nuevo León), B.C. 38.9; Piedras Negras, Coah. 38.8; Hermosillo, Son. 38.6; Loreto, B.C.S. 38.4; Valladolid, Yuc. 38.0 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 25.6.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. de Méx. 12.4; Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 13.6; Pachuca, Hgo. 14.0; Tlaxcala, Tlax. 14.2; San Cristóbal de las Casas, Chis. 14.6 y Morelia, Mich. 14.9.