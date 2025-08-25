Rocío Nahle: cuentas claras, más recursos para Veracruz

agosto 25, 2025

Xalapa, Ver., En tiempos donde la mayoría de los estados del país enfrentaron una reducción en la llegada de recursos federales, Veracruz aparece en la otra cara de la moneda: se colocó como el segundo estado con mayor incremento en participaciones.

El dato no es menor, pues significa más dinero disponible para la inversión social, la obra pública y el fortalecimiento de los municipios.

La explicación a este resultado no está en la casualidad, sino en la disciplina financiera aplicada desde el inicio de la administración de Rocío Nahle García.

Puntualidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pago al SAT, control del gasto y responsabilidad en el manejo de la deuda fueron parte de las medidas que permitieron que Hacienda reconociera a Veracruz como uno de los pocos estados que crecieron en la recepción de recursos.

Mientras el promedio nacional mostró una caída, Veracruz registró un aumento del 7.3 %, sólo detrás de Coahuila, de acuerdo al informe sobre el gasto federalizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es decir, de las 32 entidades federativas, apenas nueve lograron crecer, y Veracruz estuvo entre los primeros lugares.

Lo importante aquí es el mensaje de confianza que se envía a la Federación y a los mercados: un estado ordenado en sus finanzas recibe más respaldo, lo que se traduce en beneficios directos para la gente.

En seis meses, la administración estatal logró revertir inercias y poner en orden la casa.

El reto ahora es sostener esta disciplina para que los recursos adicionales se conviertan en mejores carreteras, hospitales, escuelas y programas sociales.