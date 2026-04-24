Reconoce Rocío Nahle experiencia de Ariadna Montiel, quien se vislumbra a la dirigencia morenista 

abril 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – Tras reconocer el trabajo que realizo Luisa María Alcalde al frente de Morena nacional, la gobernadora Rocío Nahle García recordó que la designación del nuevo o nueva dirigente tendrá que ser en el Consejo Nacional, aunque no descartó que sea Ariadna Montiel Reyes.

En ese sentido, Nahle García dijo que en el caso de Luisa María Alcalde tuvo grandes avances en el trabajo de credencializacion con más de 10 millones de afiliados a nivel nacional.

«Ayer hubo mucho ruido porque se anuncia la salida de Luisa Alcalde, donde se va al gabinete de la Presidenta Sheinbaum (…) y viene ahora el relevo en Morena, se ha hablado mucho de quién la podría suceder, eso se tiene que llevar a cabo en un consejo nacional, suena Ariadna, muy bien, es una mujer con mucha experiencia en materia de estructuras electoral, de ideología de izquierda, se siempre».

Sin embargo, en caso de que no sea la actual secretaria del Bienestar y se designa a otra persona, dijo, se apoyará para que se siga construyendo el segundo piso que se tiene en México.

“Construir esta transformación es todos los días, hablando con todos, en esa tarea va a venir quien tenga que dirigir nuestro partido político Morena, de nuestra parte en Veracruz estamos organizados en los 212 municipios, tomamos en cuenta a todos”.

Finalmente, señaló que los cambios se harán el primero de mayo, tras la invitación de Luisa María Alcalde para asumir la Consejería Jurídica.