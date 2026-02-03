Saquean oficinas de Delegación de Catastro en Veracruz puerto

febrero 3, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un robo fue descubierto la mañana de este martes 3 de febrero en las instalaciones de la Delegación de Catastro, ubicadas en la zona centro del puerto de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el monto de lo sustraído asciende a varios miles de pesos, afectando principalmente el equipo tecnológico y de oficina esencial para la operación de la dependencia.

El personal estatal se percató del hurto al iniciar la jornada laboral, alrededor de las 08:00 horas. Al ingresar al inmueble ubicado sobre la calle Xicoténcatl, los trabajadores observaron el faltante de computadoras y otros artículos de oficina, procediendo de inmediato a dar aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Policía Naval, quienes realizaron el levantamiento de datos y el resguardo del área para permitir las diligencias correspondientes.

El incidente generó sorpresa entre los empleados, quienes se vieron imposibilitados para iniciar sus labores administrativas de manera habitual debido a la pérdida del equipo.

Habitantes y comerciantes de la zona aprovecharon la presencia policial para denunciar que este robo no es un hecho aislado.

Según testimonios de los vecinos, en las últimas semanas se ha registrado un incremento en los robos tanto a viviendas como a despachos y oficinas en las calles aledañas, por lo que exigieron un reforzamiento de la vigilancia nocturna para frenar la incidencia delictiva en este sector del municipio.