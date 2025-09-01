Rinden protesta 98 personas juzgadoras en Veracruz

septiembre 1, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En sesión solemne del Congreso de Veracruz, rindieron protesta 98 personas juzgadoras del Poder Judicial, entre ellas 21 magistrados y 77 jueces, quienes llegaron a sus cargos a través del voto popular.

El acto fue considerado histórico, ya que por primera vez en Veracruz magistradas, magistrados, juezas y jueces fueron electos en una jornada electoral.

Antes de la toma de protesta, se instaló la nueva Mesa Directiva del Congreso local, presidida por la morenista Naomi Edith Gómez Santos. Acto seguido, se designaron las comisiones de recepción, integradas por legisladores locales, encargadas de recibir a la titular del Ejecutivo estatal, Rocío Nahle García, y a la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Rosalía Hernández Hernández.

Al evento no asistieron los diputados del PAN ni del PRI, en rechazo al proceso de elección judicial tanto en el ámbito local como nacional. En un inicio se había planteado que Acción Nacional fijaría su postura en tribuna sobre la designación de jueces y magistrados; sin embargo, se informó que no habría posicionamiento desde la máxima tribuna, por lo que los panistas no entraron a la sesión.

En cuanto al PRI, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, confirmó que los dos legisladores priistas le informaron que no acudirían a la sesión por instrucción directa del comité nacional de su partido.

Elección histórica en el Poder Judicial de Veracruz

El pasado 1 de junio de 2025, la ciudadanía acudió a las urnas para elegir autoridades en diferentes niveles, entre ellas a integrantes del Poder Judicial. Según el OPLE Veracruz, participaron más de 5 millones 400 mil votantes, aunque la participación ciudadana apenas alcanzó el 19 por ciento del padrón nominal.

Este lunes 1 de septiembre, fecha en que inició el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 67 Legislatura, se celebró la ceremonia de protesta, con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle como invitada especial.

Actualmente, el Poder Judicial de Veracruz se integra por 33 magistraturas, distribuidas en Salas Civiles, Penales, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional y Familiares, además de Visitadurías. También cuenta con 21 Distritos Judiciales, organizados en tres Salas Regionales: Norte, Centro y Sur.

Distribución de las nuevas magistraturas

De acuerdo con los resultados de la elección, los 21 magistrados electos quedaron asignados de la siguiente manera:

Sala Constitucional: Rosalba Hernández Hernández y Jonathan Máximo Lozano Ordóñez.

Sala Penal: Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre (actual presidenta del TSJEV), Olga Mariela Quintanar Sosa, Violeta Condado Zagada, Jonathan Cortés Vargas, Esteban Martínez Vázquez y Arturo Sosa Vázquez.

Sala Civil: Mirza Abilene Rodas Espejo, Fabiola Argelia Martínez Palma y Miguel Herrera González.

Sala Familiar: Silvia Clementina Ochoa Castillo, Liliana López Coronado, Emmanuel Pérez Espinoza y Carlos Antonio Vázquez Azuara.

Tribunal de Disciplina Judicial: Paulina Elizabeth Ahumada Santana, María Teresa López González, María Victoria Carballo Carrasco, Humberto de Jesús Sulvarán López y Agustín Torres Bello.

Tribunal de Conciliación y Arbitraje: Luz María López Aburto.

Rosalba Hernández, nueva presidenta del TSJ de Veracruz

La magistrada Rosalba Hernández Hernández fue elegida como presidenta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), tras ser la candidata más votada en la elección.

Con más de 25 años de trayectoria judicial, inició su carrera en 1999 en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia y ha ocupado diversos cargos hasta consolidarse como magistrada.

Formación académica

Licenciatura en Derecho – Universidad Veracruzana (UV).

Maestría en Desarrollo Regional – El Colegio de Veracruz (Colver).

Doctorado en Derecho – Instituto Universitario Puebla.

Especialización en derechos humanos, equidad de género y pueblos indígenas.

Docencia y aportaciones académicas

Desde 2009 es profesora en la Facultad de Derecho de la UV, tanto por asignatura como por oposición. Participó en proyectos estratégicos como la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).

Experiencia en derechos humanos y justicia

Secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) (2013-2016).

Becaria del programa Unión Europea-México para el fortalecimiento del sistema de justicia, del cual derivó la creación del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, donde fue subdirectora en asuntos indígenas y de género.

Origen y perfil social

Originaria de la región Huasteca y hablante de lengua indígena, la magistrada ha trabajado en proyectos de inclusión y equidad. Es identificada como cercana a Hugo Aguilar, ministro electo que encabezará próximamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.