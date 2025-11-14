Una comunidad completa de Ilamatlán deberá ser reubicada por estar en zona de riesgo

noviembre 14, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.-La comunidad de Xaltipa en el municipio de Ilamatlán tendrá que será reubicada de manera total, luego de que las lluvias torrenciales del pasado 10 de octubre se la llevó por completo, confirmó la gobernadora Rocío Nahle García, en una entrevista radiofónica este viernes.

La mandataria señaló que además en la comunidad de Chahuatlán, también en el mismo municipio, una gran cantidad de familias deberán ser reubicadas por encontrarse en una zona de riesgo.

Nahle García recordó que toda la zona de la sierra de Huayacocotla, que abarca los municipios Huayacocotla, Zontecomatlán, Ilamatlán, Zacualpan, Texcatepec y una parte de , registraron derrumbes, interrupción de carreteras y comunidades incomunicadas por desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones.

“Xaltipa, una comunidad, completamente toda la comunidad ya no estará ahí, ya están ahorita en Huayacocotla, ya están buscando con la Secretaría de Desarrolla Territorial y Urbano (SEDATU) un lugar, porque toda la comunidad se va a establecer en un lugar nuevo, ya no pueden estar ahí”.

Además, concluyó, se tiene un gran trabajo en la construcción de puentes nuevos, que ni siquiera se trata de reconstruir, porque se los llevó la fuerza del agua.

“Tengo muchos puentes que tengo que hacer nuevos, ni siquiera reconstruir, 56 comunidades incomunicadas, puentes aéreos con 20 helicópteros para llevar alimentos, salud, traslado”, recordó.