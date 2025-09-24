Reconocen diputadas papel de la mujer indígena en la lucha por derechos colectivos

septiembre 24, 2025

• Participan Bertha Rosalía Ahued Malpica y Dulce María Hernández Tepole en encuentro de mujeres de la zona de Altas Montañas, encabezado por la ciudadana Minerva Galán Quinta.

Xalapa, Ver., 23 de septiembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, las diputadas Bertha Rosalía Ahued Malpica y Dulce María Hernández Tepole participaron en el encuentro de mujeres que destacan por su trabajo comunitario en rubros políticos, sociales, educativos y de salud, encabezado por la ciudadana Minerva Galán Quinta, fundadora de la organización Mujeres Libres de Tatahuicapan.

En este evento, celebrado en el municipio de Magdalena y que reunió a mujeres que encabezan administraciones municipales y electas, así como ciudadanas de la región de las Altas Montañas como Astacinga, Tequila, Zongolica, Rafael Delgado, Soledad Atzompa, La Perla, Mixtla de Altamirano, Ciudad Mendoza, Nogales y Acultzingo, las legisladoras fueron partícipes en el conversatorio denominado “retos y perspectivas de las mujeres indígenas en el ámbito político-social”, a cargo de la ciudadana Minerva Galán.

La diputada Bertha Ahued señaló que el Día Internacional de la Mujer Indígena es una fecha que sirve para la reflexión acerca del papel que actualmente se tiene en la vida pública de México y de Veracruz, “las mujeres indígenas son el corazón de las luchas por los derechos humanos, guardianas de los saberes ancestrales y por eso desde el Congreso se les reivindica el ejercicio pleno de sus derechos, tal como se hizo hace poco con la reforma al Artículo 5 de la Carta Magna estatal”.

En tanto, la legisladora Dulce María Hernández resaltó el papel fundamental de las mujeres indígenas en la defensa de sus derechos y las luchas históricas en la construcción de una sociedad más justa, “celebramos también que con la reforma al Artículo 5 de la Constitución, respaldada por nuestra gobernadora Rocío Nahle y por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se fortalezca el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes”.