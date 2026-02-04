Setsuv marcha y posterga huelga en UV para el 5 de marzo

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv) realizaron una multitudinaria marcha este miércoles 4 de febrero en el centro de la capital, bloqueando la vialidad en la calle Enríquez como medida de presión en su actual proceso de revisión salarial y contractual.

El gremio anunció una prórroga de 30 días, lo que traslada la fecha del estallamiento de huelga al próximo 5 de marzo a las siete de la mañana.

Juan Mendoza Gutiérrez, secretario general del Setsuv, explicó que esta prórroga es la primera en la historia del sindicato bajo el nuevo modelo de justicia laboral y tiene como fin realizar una consulta exhaustiva con la base trabajadora en las cinco regiones universitarias (Tuxpan-Poza Rica, Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán).

El objetivo es que los más de 6 mil 500 agremiados voten de manera directa sobre cualquier convenio que se logre con la máxima casa de estudios.

El núcleo del conflicto radica en una demanda de aumento salarial del 20% y una revisión integral del contrato colectivo.

El dirigente sindical señaló que actualmente el tabulador que rige a conserjes, jardineros, administrativos y técnicos se encuentra por debajo del salario mínimo vigente desde el 1 de enero.

“Hoy ningún trabajador debería ganar menos de lo que marca la Constitución», afirmó Mendoza Gutiérrez, calificando como insuficiente la oferta actual de la Universidad, que consiste en un 4% de incremento directo al salario y un 2% en prestaciones.

El líder sindical indicó que este día tendrían una reunión en la Secretaría del Trabajo del Estado e hizo un llamado directo a la gobernadora Rocío Nahle García para que intervenga en la solución del conflicto.

Subrayó que el porcentaje ofrecido por la institución no compensa la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

Las negociaciones continuarán en el juzgado laboral durante las próximas semanas, mientras el sindicato prepara la logística para la consulta en todo el estado, advirtiendo que, de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio que iguale al menos el salario mínimo legal, la huelga será inevitable en todos los centros de trabajo de la Universidad Veracruzana a partir del primer jueves de marzo.