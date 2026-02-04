UV inauguró Laboratorio de Medicina Bioelectrónica

febrero 3, 2026

La Universidad Veracruzana (UV) se mantiene a la vanguardia en la formación médica, con la inauguración del Laboratorio de Medicina Bioelectrónica, cuya creación se dio gracias al trabajo coordinado entre el Instituto de Investigaciones Cerebrales (Iice) y la Facultad de Medicina, donde se ubica.

Lauro Fernández Cañedo docente de esta entidad académica y encargado de la vinculación con el Iice, afirmó que este espacio surgió del esfuerzo conjunto y respaldo de las autoridades universitarias.

Hoy, representa el inicio de una capacitación más sólida para los estudiantes en los procesos de investigación científica.

“Les permitirá contar con un sitio permanente para el desarrollo de actividades prácticas, y tener un acercamiento con la ciencia básica”, puntualizó.

A su vez, Manuel Iván Covarrubias Díaz de la Vega, director de la Facultad de Medicina, aseveró que el laboratorio, además de fortalecer la relación con el Iice, mejorará la formación de la comunidad estudiantil, al darles acceso a investigación de calidad.

“La colaboración interinstitucional fue clave para consolidar este proyecto, así como el trabajo conjunto de académicos de ambas entidades”, enfatizó.

El laboratorio cuenta con equipamiento especializado

El directivo felicitó a todos los involucrados en la creación del recinto, que, afirmó, brindará a los estudiantes la oportunidad de participar activamente en distintos procesos científicos y fortalecer esa dimensión en su preparación.

El Laboratorio de Medicina Bioelectrónica cuenta con equipamiento especializado: estimulador, microscopio quirúrgico, un aparato estereotáxico, osciloscopios y un amplificador, fundamental para captar señales bioeléctricas de muy baja intensidad.

Tiene la finalidad de registrar señales eléctricas en modelos animales y en personas, lo que abre un gran abanico de aplicaciones en la investigación biomédica.

En este sentido, el Instituto de Investigaciones Cerebrales aportará experiencia en investigación básica, orientada a la generación de nuevo conocimiento en torno a mecanismos de fisiología y patología humana, explicó Jorge Manzo Denes, investigador del Iice.