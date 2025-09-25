Peroteños acostumbrados al frío, llegan a registrar hasta -9 grados

septiembre 25, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ante el inicio de la temporada de Frentes Fríos, el alcalde de Perote, Delfino Ortega Martínez, dijo que son cerca de 7 mil personas sobre todo de las comunidades las más vulnerables a las bajas temperaturas.

Por ello, señaló que están preparados para atender a la población que lo requiera.

Dijo que aunque los peroteños están acostumbrados al frío, como administración municipal implementan algunas acciones preventivas dado que el termómetro llega a marcar hasta -9 grados en la temporara invernal.

«Cada año nos preparamos con algunos albergues que tenemos ya determinados, esperamos que este año no sea muy crudo para Perote, pero cada año nos preparamos para ello».

Aunado a esto, también existe coordinación con autoridads estatatals y federales para brindar atención a quienes acostumbran a cubir el Cofre de Perote en estas fechas.

Explicó que son las localidades de la montaña las más vulnerables como son El Conejo, Los Pescados, El Escobillo y Rancho Nuevo.

«Deben ser alrededor de 7 mil personas (las de mayor vulnerabilidad). Los climas eran muy estables, ahora ya no. De repente puede hacer calor, de repente puede hacer frío, en Perote se pueden vivir varias estaciones del año en un día».