Quién es quién en la contienda por la alcaldía de Tamiahua

marzo 12, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Las cinco candidaturas que compiten por la Presidencia Municipal de Tamiahua en la elección extraordinaria coinciden en que uno de los principales retos del municipio es detonar el turismo para pasar de ser un destino de paso a uno de pernocta, con el objetivo de reactivar la economía local.

Con el inicio de las campañas, este 11 de marzo, se habilitó el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, plataforma en la que se puede consultar la trayectoria y propuestas de quienes participan en el proceso electoral.

La elección extraordinaria se realizará el 29 de marzo, cuando la ciudadanía votará por la persona que ocupará la alcaldía. Con base en la votación que obtenga cada partido o candidatura también se integrará el cabildo, conformado por cuatro regidurías.

El periodo de campaña se desarrolla del 11 al 26 de marzo, durante el cual las candidaturas podrán presentar sus propuestas a la ciudadanía. En la plataforma Conóceles se puede consultar información sobre su formación profesional, trayectoria política y planteamientos de gobierno.

De acuerdo con los perfiles disponibles, la candidatura más joven tiene 27 años y la mayor 66; además, cuatro de las cinco personas aspirantes cuentan con licenciatura concluida.

PAN: Jazmín Cruz Valdez

Tiene 27 años y es licenciada en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Ha trabajado como abogada del Instituto Municipal de la Mujer y como procuradora de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio.

Entre sus propuestas plantea impulsar seminarios de negocios, exposiciones del sector industrial y turístico, así como programas de empleo temporal y fondos municipales para mejorar infraestructura y equipamiento urbano.

PT: Jorge Antonio Lara Cruz

Tiene 34 años y cuenta con licenciatura trunca. Ha participado en campañas políticas desde los 16 años y fue candidato del PT en la elección municipal de 2025.

Propone apoyar a los pescadores mediante proyectos de acuacultura y gestionar apoyos técnicos y económicos. También plantea fortalecer el turismo con enfoque en ecoturismo y sustentabilidad.

Morena-PVEM: María del Pilar Guzmán Medellín

Tiene 57 años y es licenciada en Enfermería. Ha trabajado en medicina preventiva del IMSS, en la atención de adultos mayores y en el sector privado en enfermería industrial.

Su propuesta central es consolidar el turismo como motor de desarrollo económico, impulsando proyectos que aprovechen los atractivos naturales, culturales y gastronómicos del municipio.

PRI: Martín Cristóbal Cruz

Tiene 59 años y cuenta con licenciatura. Fue alcalde de Tamiahua entre 2014 y 2017 y actualmente es diputado local, cargo para el que solicitó licencia para competir nuevamente por la alcaldía.

Entre sus propuestas plantea impulsar la marca “Hecho en Tamiahua” para promover productos locales como ostión, camarón y artesanías, además de crear un corredor gastronómico y rutas turísticas hacia manglares e islas de la región.

Movimiento Ciudadano: Crisóforo Ruiz Deloya

Tiene 66 años y es ingeniero agrónomo especialista en irrigación. Ha trabajado como consultor en proyectos rurales y fue facilitador del programa Sembrando Vida en la región.

Propone gestionar apoyos estatales y federales para actividades productivas como pesca, turismo, agricultura y ganadería, además de impulsar un proyecto integral de desarrollo turístico que incluya capacitación, manejo de residuos y saneamiento de la laguna.