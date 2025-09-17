PT impugnaría elección en Ilamatlán y Pánuco tras resoluciones del TEV

septiembre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, anunció que será impugnada la elección en los municipios de Ilamatlán y Pánuco tras las resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

En conferencia de prensa, el líder petista expresó su inconformidad sobre la resolución del TEV que anuló el conteo en el municipio de Ilamatlán, al considerar que dicho fallo carece de sustento.

“Obvio que vamos a recurrir, vamos a impugnar esa decisión ante la Sala Regional. Creemos que el tribunal no determinó lo correcto, toda vez que anula el conteo, que es la base fundamental para aprobar un tema”, refirió.

Detalló que en el caso de Pánuco la resolución favoreció a la coalición de Morena-Partido Verde, lo que refuerza la necesidad de revisar con detalle cada proceso.

Explicó que este mismo día sostendrían reuniones con abogados y con la militancia afectada para definir la ruta legal a seguir.

“Vamos a seguir impugnando los temas en los que consideramos que nos asiste la razón y el derecho. Continuaremos hasta donde los propios compañeros agraviados nos indiquen”, afirmó.

Cabe recordar que en Ilamatlán, el TEV aprobó que Yuridia Inés Santiago Gopar del PVEM sea la ganadora, quitando el triunfo a Raúl Mendoza del PT.

Mientras que en Pánuco se confirmó a Mayra Anel Delgado Castillo de la coalición Morena-PVEM, donde el PT señaló la presunta compra de votos el día de la elección.