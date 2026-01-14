Profepa firma convenio en pro de los lobos marinos

enero 13, 2026

Profepa ha celebrado la firma de un convenio de concertación con la asociación civil, con el objetivo de procurar el bienestar de los lobos marinos, mediante el desarrollo de acciones en materia de investigación, conservación, conocimiento, capacitación, educación, protección, rescate y manejo de la vida silvestre.

Además de ello, este convenio permite establecer mecanismos de colaboración para dar seguimiento a las actividades de monitoreo, protección y desenmalle de lobos marinos (acción que será dirigida a liberar a cualquier ejemplar de vida silvestre atrapado en materiales como empaques, plásticos, cuerdas o artes de pesca).

Cabe señalar que los lobos marinos (Zalophus californianus) son una especie sujeta a protección especial por la Semarnat, debido a que enfrenta distintas amenazas como la contaminación por pesticidas, las redes de pesca en las que quedan atrapados, la basura marina y la reducción en la disponibilidad de su alimento.

Una colaboración de más de 10 años por la fauna marina

Durante diez años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha mantenido una estrecha colaboración con la asociación Cabet Cultura y Ambiente, desde el primer desenmalle de un lobo marino, realizado en noviembre de 2015, junto a elementos de la Semar, Conanp, The Marine Mammal Center, veterinarios y centros de investigación.

Durante ese tiempo, a través del proyecto “Rescate de Lobos Marinos”, ambas instancias han desarrollado un protocolo de desenmalle, logrando rescatar y reintroducir a su ecosistema a 106 ejemplares. Asimismo, han creado grupos de capacitar y de trabajo a lo largo del Golfo de California, con el objetivo de mitigar los impactos de las redes de pesca en estas especies.

En ese sentido, el convenio recientemente firmado entre ambas asociaciones ambientales no solo enmarca su décimo aniversario de colaboración, sino que reafirma el apoyo conjunto (incluyendo a las comunidades pesqueras y academia), para procurar el bienestar de las especies marinas y liberarlas de un problema que sigue poniendo en riesgo su existencia.