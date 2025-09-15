Profeco recuerda a la población sus derechos en restaurantes y bares durante las fiestas patrias

septiembre 15, 2025

Profeco recuerda que este 15 de septiembre los establecimientos deben mostrar precios claros, no exigir propina ni consumo mínimo, respetar reservaciones, no discriminar y no cobrar comisiones por pagar con tarjeta.

No se debe cobrar comisión por pago con tarjeta de crédito

La propina es voluntaria

La institución pide a las y los consumidores denunciar abusos e irregularidades

Para quienes celebrarán las fiestas patrias en algún restaurante, bar o centro nocturno este 15 de Septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) les recuerda cuáles son sus derechos como personas consumidoras en este tipo de establecimientos.

La dependencia resalta que los precios deben estar exhibidos de manera clara, a la vista de las personas y mostrarse en moneda nacional, independientemente de que además pueden presentarlos en otra denominación.

En cuanto a la propina, la Procuraduría subraya que esta es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta.

La información del menú debe ser completa y con las porciones especificadas. De igual manera, explicar de manera detallada el alcance de las promociones, con el objetivo de que no sean confusas para las personas consumidoras consumidor.

Es importante mencionar que no se puedecondicionar el acceso exigiendo un consumo mínimo ni específico; tampoco deben discriminar ni prohibir la entrada por la apariencia, orientación sexual, género, raza o condición económica.

Se tienen que indicar las formas de pago y recibir billetes de cualquier denominación. En caso de pagar con tarjeta bancaria, ningún establecimiento debe cobrar comisión.

La Profeco indica que las y los comensales deben recibir un comprobante de compra o ticket al momento del consumo.

Para este festejo patrio es común que comercios del giro de bebidas y alimentos ofrezcan eventos especiales, para los cuales puede ser requerida una reservación. Si es así, las personas tienen derecho a que se le respete la fecha y hora de la reservación, así como el menú, costos y demás características con las que se contrató el servicio.

Los restaurantes no deben hacer cargos sin autorización; si el pago se hizo por adelantado, el proveedor no puede negar el servicio reservado.

Si se requiere presentar alguna queja o denunciar irregularidades, la Profeco tiene a disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722 y las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.