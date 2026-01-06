Profeco pone en marcha operativo de verificación y vigilancia “Día de Reyes”

enero 5, 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza un operativo de vigilancia y verificación a nivel nacional este lunes 5 y el martes 6 de enero en el marco del “Día de Reyes”.

A través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor, personal de la Procuraduría resguardarán el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Ley de Infraestructura de la Calidad y Normas Oficiales Mexicanas.

Se vigilará y verificará que se respeten precios, promociones, que se brinde información clara y veraz, respeto de garantías, que no se realicen prácticas abusivas o discriminatorias.

Los principales giros en los que se velará por el cumplimiento de las disposiciones serán: jugueterías, panaderías, tiendas de autoservicio, departamentales, comercios de temporada, mercados, restaurantes y centros de espectáculos, entre otros.

La Profeco también invita a la población consumidora a revisar el Quién es Quién en los Precios, donde podrá consultar el monitoreo especial de precios de 584 juguetes https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1046174/MONITOREO_DE_PRECIOS_DE_JUGUETES_2025_-_2026.pdf.

Dicho monitoreo presentado este lunes por el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz en la conferencia Mañanera del Pueblo, detectó importantes diferencias de precios de un mismo producto, dependiendo dónde se adquiera. Por ello, el servidor público instó a los Reyes Magos a consultar esta herramienta y comparar antes de adquirir juguetes para las y los niños.

La Profeco recuerda también sus canales institucionales de contacto para orientar y recibir quejas: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial o mandar correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.