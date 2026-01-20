Profeco logra acuerdo con Dell México en favor de personas consumidoras afectadas en El Buen Fin

enero 19, 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) celebró un convenio con Dell México mediante el que se soluciona de manera satisfactoria la demanda de acción colectiva por reclamaciones de las y los consumidores suscitadas el 15 de noviembre de 2016, en el marco del programa El Buen Fin de ese año.

Con ello, se resarcirá a las personas representadas y a quienes cumplan los requisitos para adherirse a los beneficios alcanzados con la acción colectiva.

Quienes hayan sido afectadas y afectados por la cancelación unilateral de las compras realizadas el 15 de noviembre de 2016, relativas a la oferta de venta de diversos equipos de cómputo tipo laptop con un precio desde $679.00 pesos por parte de Dell México, pueden adherirse al convenio.

Para ello, se pueden comunicar al teléfono 55 5625 6700 extensiones 11122, 11292, 11948 y 11121, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

De igual manera pueden consultar los requisitos y formularios en el Portal de Acciones Colectivas https://acolectivas.profeco.gob.mx y remitir la documentación correspondiente al buzón acolectivas@profeco.gob.mx.

El plazo para la adhesión y entrega de documentos concluirá el 28 de mayo de 2027 y no habrá prórroga. La información recibida se analizará para acreditar la procedencia conforme a las cláusulas del convenio y mediante correo electrónico se informará a las personas consumidoras su adhesión, así como los pasos a seguir para recibir la compensación correspondiente.

Con estas acciones, la Profeco reafirma su compromiso de cuidar que se respeten los derechos de las y los consumidores.