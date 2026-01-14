Profeco invita a niñas y niños a sumarse al reto de los 12 meses para un consumo responsable

Con el objetivo de que las y los más pequeños del hogar mejoren sus hábitos de consumo para cuidar el planeta y aprendan a consumir de manera responsable, inteligente y sostenible, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante la sección Consuminis de la Revista del Consumidor del mes de enero, les hace una invitación para unirse al reto de los 12 meses.

Este reto es mediante un calendario en el que mes con mes las niñas y niños establezcan una meta por cumplir y aprendan progresivamente a comprar inteligentemente, a reutilizar, a ahorrar agua y luz, a conocer productos de temporada, entre otros.

El calendario que la Procuraduría propone para este reto es el siguiente:

Enero: Que las niñas y niños conozcan y elijan alimentos de temporada ya que son más frescos, ricos y baratos.

Febrero: Reparar y reutilizar, es decir, que en lugar de tirar alguna prenda porque se descose o rompe, puedan arreglarla.

Marzo: Menos luces encendidas aprovechando la luz del sol.

Abril: Que las y los menores del hogar aprendan la importancia de ahorrar agua. Por ejemplo, juntando en una cubeta el agua que se pueda reutilizar y darle un nuevo uso.

Mayo: Elegir productos con menos envoltura o llevar sus propios recipientes y bolsas para generar menos basura.

Junio: Realizar en familia una lista de compras y revisarla antes de comprar para ver qué necesitan realmente.

Julio: Darle una segunda vida a libros o ropa que ya no se utilicen, puede ser intercambiándolos con la familia o amigos.

Agosto: Antes de cambiar los aparatos tecnológicos que usan las niñas y niños, se sugiere revisarlos para ver si se pueden reparar.

Septiembre: Realizar una actividad en familia, para que las pequeñas y pequeños distingan entre una oferta y una promoción.

Octubre: No tirar basura en la calle.

Noviembre: Evitar el desperdicio de comida, que los menores del hogar aprendan a servirse solo lo que se vayan a comer.

Diciembre: Despertar la creatividad, por ejemplo, se puede convertir un frasco en un lapicero usando la imaginación.

De igual forma, en esta sección la Profeco da seguimiento a la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar dos refrigerios saludables para cuatro porciones: pasta fría con chícharos y brochetas de frutas con avena, recetas para preparar con ayuda de mamá o papá.

Así mismo, la sección Consuminis fomenta el reciclaje mediante la elaboración de una alcancía utilizando una caja de cartón.

El calendario, los refrigerios saludables y el paso a paso para realizar la alcancía están disponibles en el link https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/.