Profeco calibra básculas en aerolíneas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

octubre 10, 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) calibró 190 básculas de diferentes aerolíneas que prestan sus servicios en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Las calibraciones respondieron a nueve solicitudes de verificación que realizaron los proveedores, con el fin de ajustar los instrumentos de medición que son utilizados para el pesaje de equipaje y paquetería.

Las aerolíneas que solicitaron el servicio de la Profeco para cumplir con la obligatoriedad de la verificación, fueron: Aeroméxico, zona Hangares paquetería, se le colocaron 42 hologramas; Aeroméxico, Terminal 2, 109 hologramas; Delta Airlines, siete hologramas; Compañía Panameña de Aviación, cinco hologramas; United Airlines, 11; British Airways, cuatro; American Airlines, ocho; e Iberia, cuatro hologramas.

Con estas acciones, los proveedores dan certeza a las y los viajeros de que su equipaje o paquetería está pesado correctamente; en tanto, la Procuraduría vigila que las personas consumidoras reciban lo justo por lo que pagan

La institución recuerda que el personal debe identificarse portando en todo momento el gafete oficial y los documentos donde se indica la orden para verificar el establecimiento.